États-Unis : suspendue dans le vide, la conductrice d’un camion sauvée in extremis

C'est un sauvetage digne des films d'action américains qui a eu lieu le vendredi 1er mars à Louisville dans le Kentucky. Après un accident entre trois voitures, un poids-lourd s'est retrouvé suspendu dans le vide. La conductrice du camion, dont la cabine vacillait au-dessus de l'eau, a pu être secourue (Photos : Fox News)

La conductrice est restée quelque 40 minutes coincée, à plus de 20 mètres au-dessus de l'eau. Une trentaine de sapeurs-pompiers et de secouristes sont intervenus et ont réussi à venir en aide à la conductrice, à l'aide d'une grue et d'un harnais.

BREAKING - HEROIC - SEE IT: First Responders Perform Heroic Rescue as Semi-Truck Dangles Precariously from Bridge Over the Ohio River Connecting Indiana and Kentucky. pic.twitter.com/QREngbxpst

"Elle a tenu le coup comme une championne. À la seconde où elle a touché le sol, elle a pu laisser aller ses émotions et être totalement soulagée", a expliqué Brian O'Neill, chef du service d'incendie de Louisville.

Le maire de Louisville, Craig Greenberg a salué les services de secours, et notamment Bryce Carden, le pompier descendu en rappel pour aller chercher la conductrice. "Elle est vivante grâce à vos efforts héroïques", a écrit l'édile sur X.

On behalf of the City of Louisville, I want to give a huge thanks to firefighter Bryce Carden and the other first responders who rushed to the scene today and bravely rescued the truck driver on the Clark Memorial Bridge. She is alive thanks to your heroic efforts. pic.twitter.com/32df5oqe6k