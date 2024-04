Un naufrage fait 91 morts au large du Mozambique

Le naufrage d’un bateau de pêche converti en ferry qui naviguait dans l’océan Indien au large du Mozambique a causé la mort de 91 personnes, ont annoncé dimanche 7 avril les autorités locales. Le navire était surchargé, avec 130 passagers à bord (Photo d'illustration AFP)

"Le bateau a coulé car il était surchargé et inadapté au transport de passagers. 91 personnes ont perdu la vie", a déclaré Jaime Neto, secrétaire d’Etat de la province septentrionale de Nampula. Plusieurs enfants figurent au nombre des victimes, selon lui.



Les sauveteurs ont retrouvé cinq survivants, et continuaient leurs recherches, mais l’état de la mer rendait les opérations difficiles.



La plupart des passagers tentaient de fuir la terre ferme en raison de fausses informations sur l’épidémie de choléra en cours, qui ont semé la panique, selon M. Neto.



Le Mozambique, un des pays les plus pauvres du monde, a enregistré près de 15.000 cas de cette maladie transmise par l’eau souillée, et 32 personnes en sont mortes depuis le mois d’octobre, selon les statistiques gouvernementales.



La province de Nampula est la région la plus affectée, concentrant un tiers des cas.



Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes du naufrage, a précisé le secrétaire d’Etat.

"C'est avec une vive émotion que nous avons pris connaissance du drame qui s’est déroulé au large des côtes du Mozambique où le naufrage d’un bateau de pêche a causé la mort de 91 personnes" réagit Huguette Bello, présidente de la Région, ce lundi matin.

"En mon nom personnel et au nom de l’ensemble du Conseil régional, j’adresse nos plus sincères condoléances au peuple mozambicain endeuillé" ajoute-t-elle.

www.imazpress.com avec l'AFP