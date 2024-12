Angleterre: Liverpool cinq étoiles, Manchester City revit

Le leader Liverpool a terminé 2024 en beauté, dimanche chez West Ham (5-0), dans une Premier League qu'il domine de la tête et des épaules, loin devant son épatant dauphin, Nottingham Forest.

L'équipe d'Arne Slot, avec 45 points, compte huit longueurs d'avance sur Forest (2e, 37 pts), qui compte un match en plus.L'écart est encore plus spectaculaire avec Manchester City (5e, 31 pts), même si le quadruple champion d'Angleterre en titre a mis derrière lui, dimanche, une série de quatre matches sans victoire en Premier League."Ce n'est pas agréable, là c'est juste du soulagement. C'est le mot juste pour exprimer le sentiment qui nous habite tous", a reconnu l'entraîneur des "Citizens", Pep Guardiola, après le succès 2-0 à Leicester.La deuxième victoire en quatorze matches, toutes compétitions confondues, donne un peu d'air au manager multi-titré, assommé par une crise inédite depuis fin octobre.Dans cette période sombre, il n'avait obtenu que cinq points sur vingt-sept possibles en Premier League, pourtant son terrain de chasse préféré, où il a gagné six titres dans les sept dernières saisons.Tous ses soucis n'ont pas cependant pas disparu au King Power Stadium: sa défense n'a pas toujours rassuré et son équipe a terminé la rencontre avec une possession inférieure à celle de son modeste adversaire, une statistique peu habituelle pour les champions d'Europe 2023.Mais ils ont assuré l'essentiel, à savoir gagner, notamment grâce à Savinho, buteur (21e, 1-0) puis passeur décisif pour Erling Haaland (74e).Manchester City tentera de prolonger son redressement samedi prochain contre une équipe de West Ham qui s'est faite avaler tout cru par Liverpool, dimanche.Les "Reds" étaient bien trop forts, partout, et ils disposaient d'un diamant étincelant en la personne de Mohamed Salah. Intelligent dans son placement, foudroyant dans ses accélérations et dribbles, l'ailier a de nouveau marqué (44e, 3-0) et délivré deux nouvelles passes décisives, pour Cody Gakpo (40e, 2-0) et Diogo Jota (84e, 5-0).L'Egyptien, dont le contrat expire en juin, affiche des statistiques exceptionnelles cette saison en Premier League: il en est à la fois le meilleur buteur (17) et le meilleur passeur (13 "assists").- Tottenham, encore raté -Chelsea (4e, 35 pts) et Arsenal (3e, 36 pts), engagés plus tard dans cette 19e journée, tenteront de réduire l'écart avec Liverpool.Mais en attendant, l'invité surprise du podium, c'est Nottingham Forest !Les "Reds" des Midlands sont allés chercher chez Everton (2-0) une cinquième victoire consécutive en Premier League, la onzième en dix-neuf journées.Il s'agit d'un incroyable accomplissement pour Nuno Espirito Santo qui, il y a un an, a récupéré une équipe à la bagarre pour le maintien.Le classement actuel, "cela ne veut rien dire", a néanmoins tempéré l'entraîneur portugais au micro de la BBC. "Nous n'avons encore rien accompli."A l'autre bout du classement, Everton (16e, 17 pts) apparait entre Crystal Palace (15e, 20 pts), vainqueur 2-1 de la lanterne rouge Southampton, et Wolverhampton (17e, 16 pts) qui a frustré Tottenham 2 à 2.Les "Spurs" ont encore gâché une belle occasion de se redresser, eux qui avaient encaissé pas moins de quatre défaites sur leurs cinq précédents matches en Premier League.Ils ont manqué un pénalty par leur capitaine Heung-min Son (43e) puis ont mené juste avant la mi-temps (45e+3, 2-1), avant d'encaisser l'égalisation à la 89e minute.La pression reste donc forte sur les épaules d'Ange Postecoglou, l'entraîneur australien de Tottenham, qui va terminer 2024 dans la seconde partie de tableau.