Au sommet de l'Otan, Biden gaffe mais des alliés indulgents

Tout avait été soigneusement orchestré et s'était déroulé comme sur des roulettes trois jours durant et puis... patatras! Au sommet de l'Otan, le président américain Joe Biden a fait une gaffe monumentale.

"Et maintenant, je veux passer la parole au président de l'Ukraine, qui a autant de courage qu'il a de détermination. Mesdames et messieurs, le président Poutine", a lancé Joe Biden, lors d'une ultime cérémonie jeudi en soutien à l'Ukraine, juste avant de tenir une conférence de presse de clôture.

???????????????????? Holy shit! Biden just introduced Zelensky as “PRESIDENT PUTIN.”



“And now I want to hand it over to the President of Ukraine... ladies and gentlemen - President Putin.”

