Au Texas, une barrière avec des dents métalliques pour empêcher l'immigration clandestine

Une barrière flottante installée à la frontière entre le Texas et le Mexique soulève des inquiétudes d’ordre humanitaire. Le ministère de la Justice américain a intenté un recours pour exiger son retrait.

Une méthode "cruelle et inhumaine." Dans un tweet publié mardi, Sylvia Garcia, élue démocrate texane à la Chambre des représentants des États-Unis, a vivement dénoncé une barrière flottante mise en place par le gouverneur du Texas, Greg Abbott. Le but ? Empêcher les migrants de traverser le fleuve Rio Grande et de fouler le sol américain.

Appalled by the ongoing cruel and inhumane tactics employed by @GovAbbott at the Texas border. The situation's reality is unsettling as these buoys' true danger and brutality come to light. We must stop this NOW! pic.twitter.com/XPc4C8Tnl0