Budget : Barnier "s'engage à ce qu'il n'y ait pas de déremboursement des médicaments" en 2025

Le gouvernement s'est "engagé à ce qu'il n'y ait pas de déremboursement des médicaments" en 2025, accédant à une demande du Rassemblement national, selon un communiqué de Michel Barnier transmis aux médias ce lundi 2 décembre.

Confronté à une menace imminente de censure sur le budget de la Sécurité sociale, le Premier ministre a échangé lundi matin à ce sujet avec la cheffe de file des députés RN, ajoute le communiqué. "De nombreuses demandes ont été exprimées sur ce sujet (des médicaments, ndlr). Marine Le Pen, au nom du Rassemblement national, l'a rappelé au Premier ministre ce matin encore lors d'un échange téléphonique".

Dans son communiqué, Michel Barnier a tenu à rappeler "l’importance et la nécessité impérieuse que la France se dote de textes financiers et d’un budget pour 2025".



"Le Projet de loi de financement de la sécurité sociale a fait l’objet d’un accord entre l’Assemblée nationale et le Sénat en commission mixte paritaire, pour la première fois depuis 14 ans. Ce texte final arrive à l’Assemblée nationale en discussion cet après-midi", a-t-il souligné.

