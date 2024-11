Câbles endommagés en mer Baltique : Berlin évoque un "sabotage"

Le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, a estimé mardi qu'un "sabotage" était certainement à l'origine des dégâts constatés sur deux câbles de télécommunications en mer Baltique, entre la Finlande et l'Allemagne d'une part, la Suède et la Lituanie d'autre part.

"Personne ne croit que ces câbles ont été coupés par accident (...) Nous devons partir du principe (...) qu'il s'agit de sabotage", a dit M. Pistorius, en marge d'une réunion des ministres de la Défense de l'UE à Bruxelles.

"Je ne crois pas aux versions des ancres (de bateaux) qui auraient par hasard provoqué des dommages sur ces câbles", a ajouté le ministre allemand.

Les gouvernements allemand et finlandais avaient annoncé lundi une enquête sur les causes de la rupture d'un câble sous-marin de fibre optique entre Helsinki et Rostock, port du nord de l'Allemagne. Dans une déclaration commune, ils avaient évoqué la "guerre hybride" et la menace russe, en se disant "profondément préoccupés".

Lundi soir, la télévision lituanienne LRT avait affirmé de son côté, citant l'opérateur suédois de télécommunication Telia, qu'un câble de télécommunication entre la Suède et la Lituanie avait été endommagé dimanche.

Plusieurs incidents se sont déroulés ces dernières mois dans l'espace baltique, zone maritime partagée par les pays nordiques, baltes, la Pologne et l'Allemagne, qui s'inquiètent de menaces de déstabilisation attribuées à Moscou.

AFP