Calvados : 70 chevaux meurent brûlés dans l’incendie d'un haras

Un incendie s’est déclaré dimanche à 5 h 40 dans un haras de la commune de Bernesq, dans le Calvados, et 70 chevaux auraient péri dans les flammes, selon un premier bilan de la préfecture. Le feu a touché un hangar de 500 m² appartenant au haras de Bernesq, situé sur le domaine du château de cette petite commune normande, et dédié à l’élevage de chevaux de course (Photo : www.imazpress.com)

"Des vérifications sont nécessaires mais il y aurait 70 chevaux morts", des juments et poulains qui se trouvaient dans ce hangar, a indiqué la préfecture du Calvados. Les pompiers étaient toujours sur place dimanche en fin de matinée.

Selon la préfecture, l’origine de l’incendie est a priori accidentelle mais des investigations vont être menées par la gendarmerie dans le cadre d’une enquête ouverte pour en déterminer les causes précises.

AFP