Champions Cup: Bordeaux-Bègles passe six essais à Leicester

Bordeaux-Bègles, grâce à un retour des vestiaires fracassant, a idéalement lancé sa campagne de Champions Cup en dominant Leicester (42-28), avec six essais, dimanche au stade Chaban (poule 1).

Trois ans après un revers frustrant face aux Tigers (13-16) resté dans les mémoires pour ses 113 coups de pied recensés, l'UBB a retrouvé ses ailes en sommeil cet automne et Leicester a payé la note au retour des vestiaires.En cinq minutes, les hommes de Yannick Bru, menés à la pause (14-21), ont inscrit trois essais dont un doublé du sprinter en chef Louis Bielle-Biarrey pour inverser totalement le score (35-21) et enchanter de nouveau leur fidèle public, passé par tous les sentiments jusque-là.Car au terme du premier acte, c'est l'agacement qui dominait sur le pré et dans les travées à la suite de certaines décisions de Nika Amashukeli au sifflet et à une précipitation excessive dans le jeu girondin.Comme Leicester surprenait en n'occupant pas au pied mais en jouant, cela donnait un match alerte avec du répondant bordelais à chaque essai inscrit par les Anglais Harry Wells (6), Josh Bassett (15) et Côme Joussain, seul Français évoluant en Premiership (35).Tour à tour, Samu à la suite d'un retour intérieur de Matthieu Jalibert (7) et Guido Petti sur une combinaison en touche (28) avaient répondu mais il avait manqué un déclic pour parfaire l'ensemble.Il est intervenu à la pause. Vent dans le dos, l'UBB a emporté les Tigers dans un tourbillon magique de cinq minutes - doublé de LBB et essai de Pete Samu alerté par une transversale au pied de Jalibert - avant de dresser les barbelés et de ne quasiment rien laisser passer pendant de longues minutes.Le succès a été définitivement acquis à sept minutes du terme quand Nicolas Depoortere, après une énième remontée de terrain, est allé se jeter dans l'en-but visiteur.Leicester, dans une fin de rencontre décousue, a fini par être récompensé de son très bon premier acte en récupérant à son tour un bonus offensif deux minutes après la fin du temps réglementaire par Izzy Perese, le meilleur joueur de son équipe.