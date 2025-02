Cisjordanie: l'armée affirme avoir tué plus de 50 "terroristes" depuis le 14 janvier

Israël a mené dimanche une vaste opération militaire dans le nord de la Cisjordanie occupée, marquée par la destruction de nombreux bâtiments, selon l'armée, qui a affirmé avoir tué plus de 50 "terroristes" dans ce territoire depuis le 14 janvier.

Appuyées par des bulldozers, des drones et des véhicules blindés, les forces israéliennes avaient lancé une vaste opération à Jénine contre les combattants affiliés aux Hamas et au Jihad islamique, le 21 janvier. Soit deux jours après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu dans la bande de Gaza."Les forces ont éliminé plus de 35 terroristes et appréhendé plus de 100 personnes recherchées", dans cette campagne, a indiqué l'armée dans un communiqué. "Lors d'une précédente opération, plus de 15 terroristes ont été éliminés lors de frappes aériennes".Un porte-parole militaire a précisé à l'AFP que ces 15 personnes avaient été tuées lors d'opérations menées depuis le 14 janvier. Des armes et des explosifs ont été détruits, dont des engins explosifs posés le long des routes.Dimanche après-midi, la ville de Jénine, bastion de groupes armés palestiniens, ainsi que le camp de réfugiés qui la jouxte, ont été secoués par une vague d'explosions projetant sur l'horizon une longue ligne de nuages de fumée noire, selon des journalistes de l'AFP."L'armée israélienne a détruit (...) plusieurs bâtiments à Jénine qui servaient d'infrastructures terroristes", a justifié l'armée.L'agence officielle palestinienne Wafa a recensé 20 bâtiments détruits à l'explosif "dans la partie est du camp". Le directeur de l'hôpital de Jénine, Wissam Bakar, a déclaré à Wafa que certains services de l’établissement avaient été endommagés, sans faire état de victimes.- "Eradiquer les laquais de l'Iran" -Selon l'armée, l'opération a été entamée avant l'aube dans le village de Tammoun (gouvernorat de Tubas), déjà théâtre de violences depuis des jours, puis étendue à cinq villages.Elle a distribué dans les rues des tracts écrits en arabe, expliquant que l'opération visait à "éradiquer les criminels armés, les laquais de l'Iran".Le Hamas et le Jihad islamique sont tous deux alliés de Téhéran. Israël accuse la République islamique de financer leurs activités dans la bande de Gaza comme en Cisjordanie occupée.Le ministère de la Santé palestinien a indiqué qu'un homme de 73 ans avait été tué par des balles israéliennes dans le camp de Jénine, au nord-est de Tubas.Il a fait part aussi d'un autre décès le même jour, celui d'un homme de 27 ans, mais dans un camp de réfugiés du sud de la Cisjordanie, près de Hébron.Selon des témoins à Jénine, "l'armée de l'occupation a déployé de vastes forces à l'aube" dans le gouvernorat de Tubas et le village de Tammoun.Les soldats ont bloqué les entrées et sorties du camp de réfugiés de Faraa dans le même gouvernorat, près de Jénine, effectuant des raids contre des maisons et en expulsant les habitants, a constaté en début de journée un journaliste de l'AFP.Des drones étaient alors visibles dans le ciel du camp.- Cinq morts samedi -Samedi, les affrontements s'étaient déjà multipliés. Le ministère de la Santé palestinien avait fait état de cinq personnes tuées, dont un adolescent, dans plusieurs frappes à Jénine et Qabatiya, cinq kilomètres plus au sud.L'armée a confirmé qu'un "aéronef de l'armée de l'air avait frappé et éliminé la veille une cellule terroriste" à bord d'un véhicule, alors qu'elle s'apprêtait à commettre une attaque à Qabatiya.Après la frappe, "les explosifs à l'intérieur du véhicule ont explosé", a-t-elle ajouté, précisant avoir tué "deux terroristes", Saleh Zakarneh et Abed al-Hadi Kamel, habitants de ce village.Abed al-Hadi Kamel avait été libéré en novembre 2023, lors de la première trêve dans la guerre entre Israël et le Hamas à Gaza, selon l'armée. Les deux "martyrs" appartenaient à la Brigade al-Qods, branche armée du Jihad islamique, a annoncé cette dernière.Les violences en Cisjordanie, occupée par Israël depuis 1967, ont explosé durant la guerre à Gaza. Depuis le 7 octobre 2023, au moins 883 Palestiniens y ont été tués par l'armée israélienne ou par des colons, selon le ministère palestinien de la Santé.Dans le même temps, au moins 30 Israéliens, dont des soldats, y ont péri dans des attaques palestiniennes ou dans des opérations militaires, selon Israël.