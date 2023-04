Emmnanuel Macron conspué dans l'Hérault par des centaines de manifestants

Le chef de l'État se rend en fin de matinée au collège Louise-Michel de Ganges, au nord de Montpellier, où il s'entretiendra avec des professeurs, des élèves et des parents d'élèves.

Environ un millier de manifestants ont commencé à former un cortège très bruyant pour l'accueillir dans le centre-ville, contenus à bonne distance du collège par les forces de l'ordre. Sifflets, vuvuzelas, fumigènes... mais pas de casseroles, interdites spécialement par arrêté préfectoral.

Cette séquence tournée par @PaulLarrouturou et @AdriianAko est surréaliste ???????? On y voit des gendarmes confisquer des #casseroles à des femmes venues manifester à #Ganges pour la venue de #Macron . #ReformeDesRetaites #casserolades #MacronHérault pic.twitter.com/VhOFtelFmC

"On est là", "Macron démission", chantaient les contestataires dans le centre-ville de cette commune de 4.000 habitants des contreforts des Cévennes, drapeaux CGT, Unsa éducation, Snes-FSU et ballons noirs en signe de deuil à la main.

La veille en Alsace, Emmanuel Macron avait été violemment hué et pris à partie lors de son premier bain de foule depuis des semaines. Un retour sur le terrain décidé après la promulgation de sa réforme, très contestée, portant l'âge légal de la retraite à 64 ans.

Assurant que "c'est pas des casseroles qui feront avancer la France", en référence aux nouvelles formes de protestation, le président a prévenu: s'il entend cette "colère", elle ne l'"empêchera pas de continuer à (se) déplacer".

Cette réforme des retraites est nécessaire pour continuer à investir dans les services publics et ne pas continuer à s'endetter.



Elle va mieux prendre en compte les carrières longues et augmenter les retraites des plus modestes. pic.twitter.com/JbOF6VEpcO