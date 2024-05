En Suède et en Finlande, des saunas insolites repoussent les limites

A quelque 90 mètres de profondeur, sous la lueur bleutée d'une lampe-torche, des corps fumants de vapeur sortent d'un sauna avant de plonger dans l'eau turquoise d'un lac souterrain.

Parmi les paysages gelés et forêts enneigées de Bergslagen (centre) en Suède se trouve, caché dans les entrailles de cette région minière, un sauna très particulier.

Ancienne mine de fer fermée en 1968, le lieu, qui a ouvert ses portes en 2022 dans la ville de Borlänge, a été reconstruit pour accueillir des clients en quête de chaleur, et surtout, d'une "expérience spéciale", explique à l'AFP Daniel Karlsson, PDG de "Adventure Mine".

"Les saunas aujourd'hui, c'est plutôt une expérience de luxe". Mais ici, "ce n'est pas qu'un sauna. C'est une expérience spéciale avec la nature", fait-il valoir, vêtu d'une combinaison rouge, le casque orné d'une lampe frontale.

Enfoui sous terre, cet espace offre un moment de répit entièrement coupé du monde.

"Parce qu'on ne voit pas le soleil depuis la mine, il n'y a rien pour nous distraire du plaisir du sauna. Pas de téléphones portables, pas de soleil, pas de vent", relève M. Karlsson.

- "Vues amusantes" -

Mondialement apprécié pour ses qualités relaxantes, le sauna, une cabane en bois dans laquelle on prend un bain de chaleur sèche avec une température pouvant aller jusqu'à 100 degrés celsius, est une tradition sociale et familiale depuis plus de 2.000 ans.

Elle trouve son origine en Finlande et en Estonie.

Aujourd'hui, certains amoureux de cette tradition veulent en élargir l'expérience.

A Helsinki, capitale de la Finlande, la grande-roue qui surplombe le centre-ville propose un sauna dans l'une de ses cabines.

L'addition est salée: le coût d'une séance oscille entre 240 à 350 euros.

"Vous pouvez obtenir un bon ratio vapeur-chaleur ici si vous le souhaitez, même si c'est assez petit. On peut accueillir (...) jusque quatre ou cinq (personnes). Et puis les vues sont plus amusantes" que dans un sauna traditionnel, fait valoir Viivi Mäkeläinen, responsable de la grande roue d'Helsinki.

Inscrite au patrimoine immatériel de l'Unesco depuis 2020, la tradition du sauna est bien ancrée dans le pays nordique: il compte quelque 3,3 millions de saunas pour 5,5 millions d'habitants, selon l'organisation mondiale.

- Intimité avec l'environnement -

Si généralement les saunas trouvent leur emplacement dans l'intimité des chalets nordiques ou des immeubles d'habitation, dans l'archipel de Stockholm, en Suède, une petite maisonnette flotte depuis peu sur les eaux de la capitale.

Il s'agit de "Big Branzino", un sauna de luxe de 30m2, conçu et construit en 2022 à la demande d'un client privé suédois.

"Un client est venu dans notre cabinet et a commandé un sauna vraiment extraordinaire, quelque chose d'inédit. Nous avons donc imaginé cette forme afin de vraiment maximiser" la proximité avec l'environnement "et nous voulions également une présence époustouflante de l'horizon", explique l'architecte Johan Strandlund.

La petite structure en bois, entourée de baies vitrées, comprend également un toit-terrasse à l'étage. Sur le pont se trouve une timonerie en plein air.

"Même quand le sauna n'est pas en activité, le feu reste une excellente source de chaleur, par exemple pour les nuits froides en été", ajoute-t-il.



