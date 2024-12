François Bayrou nommé Premier ministre, LFI annonce déposer une motion de censure

Le PLR s'interroge "sur la base et la légitimité de cette nomination". "Quel est le fondement démocratique qui justifie la mise en avant de François Bayrou, dont le parti politique ne représente qu’une très faible portion des députés siégeant à l’Assemblée nationale ?", demande-t-il.

"Il est évident que le Président de la République, Emmanuel Macron, n’a rien retenu des leçons de ses revers électoraux récents, ni de la motion de censure qui a été votée à l’Assemblée nationale. Cette nomination relève d’une provocation contre le peuple français et les aspirations légitimes qui se sont exprimées ces derniers mois", dénonce-t-il.

"Cette décision constitue une insulte à l’égard de la population française et réunionnaise et un affront direct à l’expression démocratique du 7 juillet dernier", estime le parti.

Matignon annonce que la passation de pouvoir entre Michel Barnier et François Bayrou se tiendra à 20h.

François Bayrou "aura pour mission de dialoguer avec l’ensemble des partis politiques", hors Rassemblement national (RN) et La France insoumise (LFI), "afin de trouver les conditions de la stabilité et de l’action", a déclaré l’entourage d’Emmanuel Macron, auprès de l’Agence France-Presse.

D'après Le Monde, alors que la nomination de François Bayrou semblait s'éloigner, "la possibilité d’un blocage et d’une rupture avec son principal allié" aurait poussé Emmanuel Macron "a finalement changé d’avis et choisi de nommer François Bayrou".

Le président de la République a nommé François Bayrou Premier ministre. Dans le moment si difficile que traverse notre pays, je sais qu’il a les qualités pour défendre l’intérêt général et construire l’indispensable stabilité que les Français attendent. Avec le groupe…

"Nous partageons ces objectifs et nous nous tiendrons à ses côtés."

"Dans le moment si difficile que traverse notre pays, je sais qu’il a les qualités pour défendre l’intérêt général et construire l’indispensable stabilité que les Français attendent", a-t-il indiqué.

Après 8 jours de vaudeville, Bayrou est nommé Premier ministre. C’est un nouveau bras d’honneur à la démocratie. Après avoir perdu toutes les dernières élections, Macron installe son premier et dernier soutien à Matignon. Faire tomber Bayrou, ce sera donc faire tomber Macron.…

"Après huit jours de vaudeville, Bayrou est nommé Premier ministre. C’est un nouveau bras d’honneur à la démocratie. Après avoir perdu toutes les dernières élections, Macron installe son premier et dernier soutien à Matignon", écrit-il sur ses réseaux.

"Va-t-il s’obstiner à vouloir imposer une politique qui a échoué et a été sanctionnée ?", s’interroge le secrétaire national du parti communiste.

????⚡ Emmanuel Macron nomme @bayrou son plus fidèle allié Premier Ministre | Ça fait des décennies que le chef du MoDem lorgnait ce poste, Macron le lui donne... jusqu'à la prochaine motion de censure. On prend les mêmes, et on recommence. pic.twitter.com/ap46SCWSWm

"Emmanuel Macron nomme @bayrou son plus fidèle allié Premier Ministre | Ça fait des décennies que le chef du MoDem lorgnait ce poste, Macron le lui donne... jusqu'à la prochaine motion de censure" écrit le NFO sur son compte Twitter

Le Nouveau front populaire : "on prend les mêmes, et on recommence"

Une candidature de plus au sursis d'Emmanuel Macron. Deux choix clairs s'offrent au pays : la continuité des politiques de malheur avec François Bayrou ou la rupture. Deux choix s'offriront aux députés : le soutien au sauvetage de Macron ou la censure. Nous avons fait le…

La présidente du groupe Insoumis à l’Assemblée nationale fustige "une candidature de plus au sursis d’Emmanuel Macron".

Le président du parti appelle tout de même le nouveau Premier ministre à "prendre en considération la nouvelle donne politique" et à "entendre qu'il n'a pas de légitimité démocratique ni de majorité à l'Assemblée nationale ce qui suppose un dialogue avec l'ensemble des forces représentées au Parlement".

Tous mes vœux de succès à François Bayrou, nommé Premier ministre. Dans un moment où tant de défis s’imposent, les Français attendent que nous rassemblions au-delà des divergences. À vous de fédérer les énergies et aux députés de dépasser les clivages pour agir au service de la… pic.twitter.com/HmWl84qi5F

15:50

Les félicitations du clan macroniste affluent sur les réseaux sociaux

Jean-Noël Barrot, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères démissionnaire, adresse ses "chaleureuses félicitations à François Bayrou pour sa nomination comme Premier ministre". "Celles et ceux qui ont partagé ses combats savent qu'il répondra aux profonds besoins d’apaisement et de rassemblement du pays", écrit-il.