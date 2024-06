Euro-2024: L'Allemagne qualifiée pour les huitièmes en battant la Hongrie

L'Allemagne s'est qualifiée mercredi pour les huitièmes de finale de son Euro-2024, en battant la Hongrie 2-0 à Stuttgart, après avoir plumé l'Ecosse 5-1 en ouverture.

Jamal Musiala, le nouveau chouchou du public allemand, a ouvert le score (1-0, 22e) et le capitaine Ilkay Gündogan a doublé la mise après la pause (2-0, 67e).Avec six points, la Mannschaft est assurée de terminer au pire parmi les quatre meilleurs troisièmes de groupe, ce qui lui assure de facto sa qualification.Après des années de vaches maigres, les quintuples champions du monde devaient confirmer l'embellie apparue depuis quelques semaines. Du résultat de ce deuxième match contre la Hongrie pouvait dépendre non seulement leur statut de favori mais, plus important encore, l'enthousiasme de tout un pays, impatient de retrouver une équipe nationale compétitive.Le sélectionneur Julian Nagelsmann avait reconduit le même onze de départ que contre l'Ecosse, mais l'opposition était beaucoup plus solide. La Hongrie voulait se racheter après son non-match contre la Suisse (1-3), et éviter une sortie prématurée du tournoi.Après dix secondes de jeu, Manuel Neuer a évité à l'Allemagne un départ catastrophique en sortant dans les pieds de Roland Sallai. Le ton était donné. Le match a été ouvert, intense et rythmé par plusieurs occasions de part et d'autre.Le Munichois Musiala a été le premier à faire craquer la défense adverse. Servi en retrait dans la surface par Gündogan, à la suite d'un cafouillage dans la défense hongroise, il a enchaîné contrôle orienté et tir victorieux (1-0).Mais la Hongrie n'a pas lâché prise. Quelques minutes plus tard, Neuer a sorti une détente d'extra-terrestre pour aller repousser en pleine lucarne un coup franc direct de Dominik Szoboszlai (26e).Le mano a mano a continué après la pause. Peter Gulacsi, le gardien hongrois, s'est lui aussi mis en valeur sur un tir de Toni Kroos (56e). Barnabas Varga a manqué de peu le cadre de la tête alors que Neuer était battu (59e).Mais Gündogan, passeur sur le premier but, a doublé la mise d'une reprise sans contrôle au niveau du point de penalty, à la conclusion d'une action collective d'école, à une touche de balle (2-0, 67e).La fin de match a tourné à l'avantage des Allemands, mais la défense hongroise a tenu bon. Pour les Magyars, il faudra désormais un concours de circonstances pour espérer sortir de la poule. L'Allemagne en revanche a rempli la première partie de son contrat.