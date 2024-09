F1 : à Singapour, la troisième séance d’essais libres interrompue par... un lézard

À Singapour, les vingt pilotes de Formule 1 veulent parfaire leurs réglages avant la séance de qualifications ce samedi 21 septembre. Mais lors de la troisième séance d’essais libres, le drapeau rouge a été brandi à cause de la présence d’un varan sur la piste.

Alors que les premiers pilotes prenaient la piste, le drapeau rouge a été rapidement sorti par les commissaires de course en raison de la présence du lézard.

Après plusieurs minutes de course-poursuite avec le varan, la piste a été libérée et les pilotes ont pu reprendre leur séance.

It wouldn't be Singapore without a lizard on track! ????????#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/IsdVR2U0ok