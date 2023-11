Hawaï : un étang devient mystérieusement... rose fluo

De l'eau rose. Voilà le phénomène anormal qui s'est produit au mois d'octobre à Hawaï (États-Unis). Un étang de la réserve nationale de Kealia Pond à Maui, au centre de l'archipel, a subitement changé de couleur, pour apparaître rose vif. Un phénomène rare, qui n'est pas forcément signe d'une bonne nouvelle (Photo : @Traviskeahi_photo/Instagram)

Selon les autorités locales, cela serait dû à l’augmentation de la teneur en sel de l’étang. Une hausse de la salinité, provoquée par la présence de petits microbes.

Des échantillons d’eau envoyés à l’université d’Hawaï soulignent en effet que des halobactéries sont à l’origine de la nouvelle teinte magenta de l’étang, selon l’US Fish and Wildlife Service (Service américain de la pêche et de la faune).

D’après des relevés effectués ces derniers jours, le taux de salinité du marais de Kealia est en effet devenu deux fois plus élevé que celui de la mer.

- La sécheresse en cause -

Ce marais pourrait donc être deux fois plus salé que l'eau de mer. En cause ? La sécheresse. Selon Bret Wolfe, directeur d'un refuge situé dans la réserve, interrogé par The Guardian, cet étang est habituellement alimenté par un ruisseau environnant, ce qui permet de monter le niveau de l'eau. Or, les conditions climatiques ne permettent plus au ruisseau de se jeter dans le marais.

"C'est peut-être ce qui le fait disparaître", a-t-il indiqué, précisant que même les bénévoles du refuge présents sur place depuis des décennies n'avaient jamais vu ce phénomène se produire.

