Incendie mortel à Nice : un homme interpellé en Seine-Saint-Denis

Sept personnes, dont trois enfants et un adolescent, ont perdu la vie dans l’incendie d’un immeuble du quartier des Moulins. Il s’agit de la deuxième personne interpellée dans cette affaire.

Un homme soupçonné d’avoir été l’un des trois auteurs de l’incendie criminel qui a fait sept morts la semaine dernière à Nice a été interpellé dimanche en Seine-Saint-Denis et placé en garde à vue, a appris l’Agence France-Presse lundi 22 juillet, de source proche de l’enquête, confirmant une information de BFM-TV.

Le procureur de la république de Nice, Damien Martinelli, a, pour sa part, confirmé « une interpellation », sans plus de précision dans l’immédiat. Il doit tenir un point presse à 17 heures au palais de justice.

Selon le procureur, une autre personne avait été interpellée et place en garde à vue, vendredi 19 juillet.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, un incendie a ravagé un appartement au septième et dernier étage d’un immeuble du quartier populaire des Moulins, provoquant la mort de sept personnes d’une même famille : des enfants de 5, 7 et 10 ans, un adolescent de 17 ans, deux femmes de 22 et 46 ans et un homme de 45 ans qui s’était défenestré pour échapper aux flammes.

Un jeune homme de 23 ans qui avait lui aussi sauté par la fenêtre a été hospitalisé et se trouvait entre la vie et la mort. Deux jeunes de 17 et 19 ans ont survécu, ainsi que tous les habitants des appartements voisins, évacués par les sapeurs-pompiers.

