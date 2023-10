Tirs de roquettes de Gaza vers Israël : "nous sommes en guerre", déclare Benyamin Netanyahou

13:50

Au moins 22 morts israéliens et plus de 200 blessés, selon un premier bilan

Dans un bilan communiqué ce samedi à la mi-journée, les équipes du Magen David Adom "ont constaté le décès de 22 victimes". Le service d’urgence d’Israël indique également avoir soigné des "centaines d'autres victimes."

As of 13:00, Magen David Adom teams have pronounced 22 victims deceased. They have also treated hundreds of further victims.



5 of the injured are from MDA teams on ambulances, including: 1 killed, 2 seriously injured, 2 mildly injured.



MDA teams continue to treat victims