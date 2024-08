JO-2024 - Le dernier défi de Léon Marchand

Phénomène de la première semaine des Jeux, Léon Marchand s'attaque à un dernier défi, décrocher une cinquième médaille dimanche aux JO-2024, où les Bleus du handball et l'emblématique Nikola Karabatic jouent leur avenir trois ans après le titre remporté à Tokyo.

La France entame cette 9e journée des Jeux avec 41 médailles, dont douze en or. La marque référence de Pékin-2008 (43 médailles) est à la portée des Bleus. Le record absolu (102 médailles en 1900) appartient à un autre monde.. Marchand pour passer la 5ePremier Français quadruple champion olympique individuel sur une même édition des Jeux d'été, Léon Marchand visera une nouvelle médaille peu après 19h00 lors de la finale du 4x100 m quatre nages. Ses coulées ondoyantes et sa technique de nage en brasse constituent un bel atout pour les Bleus, renforcés par Maxime Grousset, cinquième sur 100 m papillon samedi.Cette ultime soirée dans la piscine de La Défense sera également relevée par le quête de la Suédoise Sarah Sjöström, favorite du 50 m nage libre, quatre jours après avoir remporté l'or du 100 m nage libre.. Pour qui le 100 m ?Vingt ans qu'un Américain n'a pas remporté la course reine des Jeux... Pour la "Team USA", les ambitions sont claires à Paris: remettre la main sur le 100 m.L'Italien Marcell Jacobs, vainqueur à la surprise générale il y a trois ans à Tokyo remet sa couronne en jeu et c'est le champion du monde Noah Lyles qui veut la récupérer même si la concurrence s'annonce extrêmement rude.Les demi-finales sont programmées dimanche soir à partir de 20h05, la finale clôturera la session du soir à 21h50.. Samir Aït Saïd, enfin ?Les images ont fait le tour du monde. En 2016, à Rio, Samir Aït Saïd avait été victime d'une double fracture tibia-péroné lors des qualifications au saut de cheval. Aux Jeux de Tokyo, en 2021, il se blesse au biceps gauche avant la finale et termine au pied du podium. Forfait à Londres, en 2012, également sur blessure, Aït Saïd dispose d'une belle opportunité de conjurer le sort olympique. Seul Français en lice en gym, il espère enfin décrocher une médaille, à 34 ans, après trois Jeux maudits.. Au moins un nul ou la porteVictorieux d'un seul de leur quatre premiers matches, les handballeurs français, tenants du titre, sont dans l'obligation de gagner (ou de faire match nul) face à la Hongrie pour accéder aux quarts de finale et poursuivre leur aventure olympique. Une défaite précipiterait la fin de carrière de l'emblématique Nikola Karabatic, 40 ans.. De quelle couleur la médaille ?Les boxeurs français sont déjà assurés de décrocher trois médailles. Deux d'entre eux, Bilal Bennama (51 kg) et Sofiane Oumiha (63,5 kg), auront un indice sur sa couleur après leur demi-finale dimanche: elle sera en bronze en cas de défaite; en or ou en argent en cas de succès. La troisième demi-finale, celle de Djamili-Dini Aboudou Moindze (-92 kg), est programmée mercredi.En boxe, comme dans d'autres sports de combat, les deux demi-finalistes perdants reçoivent chacun une médaille de bronze.. Objectif bronze pour LebrunFélix Lebrun s'attaque à la médaille de bronze en tennis de table. Il affronte le Brésilien Hugo Calderano à 13h30. Dans la foulée, à partir de 14h30, le favori Chinois Fan Zhendong tentera d'accrocher l'or contre le surprenant Suédois Truls Moregard.. La quête de "Djoko"Il a tout gagné, sauf l'or olympique... A 37 ans, Novak Djokovic, détenteur du record des titres en Grand Chelem (24), entend décrocher le seul titre qui manque à son immense palmarès, sur la terre battue de Roland-Garros. Problème: un obstacle de taille se dresse sur sa route vers l'or. L'Espagnol Carlos Alcaraz, 21 ans, est sur un nuage depuis deux mois, au cours desquels il a notamment remporté Roland-Garros et Wimbledon.