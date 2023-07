L'Ukraine mène des "combats acharnés" contre les Russes qui avancent dans l'est

L'Ukraine a admis dimanche que les forces russes avançaient dans quatre zones de la ligne de front dans l'est où ont lieu des "combats acharnés", mais assuré que ses troupes progressaient dans le sud, un mois environ après le lancement de leur contre-offensive.

"L'ennemi avance dans les secteurs d'Avdiivka, Mariinka, Lyman", a écrit la vice-ministre ukrainienne de la Défense, Ganna Maliar sur Telegram. "Il avance aussi dans le secteur de Svatovoe"."La situations est assez difficile", a-t-elle poursuivi. "Il y a partout des combats acharnés".Seize mois après le début de l'invasion russe, l'Ukraine dit poursuivre sa contre-offensive lancée il y a environ un mois et qui n'a pas permis de déclencher pour l'instant d'avancée décisive, et exhorte ses alliés occidentaux à hâter l'aide militaire promise, à l'approche d'un sommet de l'Otan à Vilnius.Ces derniers développements sur le front interviennent après une nouvelle attaque aérienne nocturne de drones explosifs sur Kiev, la première depuis 12 jours, selon des responsables ukrainiens."Toutes les cibles ennemies dans l'espace aérien autour de Kiev ont été détectées et détruites", a dit Sergiy Popko, le chef de l'administration militaire de la capitale.L'armée de l'air ukrainienne, dans un communiqué séparé, a annoncé avoir abattu huit drones explosifs Sahed de fabrication iranienne, et trois missiles de croisière.La vice-ministre de la Défense a ajouté dimanche que les troupes ukrainiennes avançaient pour leur part avec "un succès partiel" sur le flanc sud de la ville de Bakhmout, dans l'est, ainsi que près de Berdiansk et de Melitopol dans la zone sud du front.Dans le sud, elle a indiqué que les forces ukrainiennes rencontraient une "résistance intense de l'ennemi" ainsi que des champs de mines, et n'avançaient que "progressivement".- "Aussi rapide que possible" -Les troupes ukrainiennes "travaillent en permanence et sans relâche à créer les conditions d'une avance aussi rapide que possible", a-t-elle encore écrit.Le commandant en chef de l'armée ukrainienne Valery Zaloujny avait estimé, dans un entretien publié vendredi par le Washington Post, que les forces de Kiev étaient bridées par un manque d'armement. Il avait en particulier réclamé la livraison d'avions de combat américains F-16, indispensables pour contrer la force aérienne russe."Nous n'avons pas besoin de 120 avions. Je ne vais pas menacer la planète entière. Un petit nombre sera suffisant", a-t-il dit au quotidien américain. "Mais ils sont nécessaires, il n'y a pas d'autre solution".Il a déploré aussi un manque d'artillerie face au déluge de feu russe."Le temps que les décisions soient prises, il est évident que beaucoup de personnes meurent, chaque jour, et en grand nombre. Simplement parce que les décisions ne sont pas prises tout de suite", a-t-il insisté.Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, en recevant samedi le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez, avait quant à lui critiqué les partenaires occidentaux de Kiev sur le rythme de mise en oeuvre de la formation des aviateurs ukrainiens, habitués aux MiG et Sukhoï soviétiques, au pilotage des F-16."Il n'y a pas de calendrier des missions d'entraînement. Je pense que certains partenaires traînent des pieds. Pourquoi le font-ils ? Je ne le sais pas", a-t-il dit.Le chef d'état-major américain Mark Milley, depuis Washington, a répondu que les Etats-Unis et leurs alliés faisaient leur possible pour envoyer ce dont l'Ukraine a besoin.Leur livrer des F-16 ou des missiles tactiques ATACMS, est "sur la table, mais aucune décision n'a été prise pour l'instant", a-t-il dit.La contre-offensive "va plus lentement qu'on ne l'avait prédit", a-t-il également estimé, mais "la guerre, c'est comme ça".