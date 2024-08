La Mostra de Venise lève le rideau avec le retour de Beetlejuice

"Ne prononcez jamais son nom trois fois.

.." La 81e Mostra de Venise, où est attendu le gratin de Hollywood jusqu'au 7 septembre, s'ouvre mercredi soir avec le retour de Michael Keaton dans les habits du grimaçant Beetlejuice.Un an après une édition en demi-teinte, boudée par les grands studios américains en raison de la grève à Hollywood, le plus ancien festival de cinéma au monde semble prêt à renouer avec sa réputation de rampe de lancement des Oscars.Angelina Jolie, Nicole Kidman, Brad Pitt, George Clooney ou encore la jeune Jenna Ortega défileront sur le célèbre tapis rouge du Lido face à l'Adriatique, où brillera aussi Lady Gaga, à l'affiche du nouveau "Joker"."Cela fait peut-être plus de vingt ans qu'il n'y avait pas autant de stars présentes !", a assuré le directeur de la Mostra, Alberto Barbera, à l'AFP.Le festival frappe fort dès la soirée d'ouverture avec la présentation hors compétition du dernier opus de Tim Burton, "Beetlejuice Beetlejuice" (sortie le 11 septembre en France).Trente-six ans après la première comédie cathartique sur la mort et les fantômes devenue culte, le réalisateur ressuscite le rôle-titre, celui d'un exorciste déjanté coincé dans l'au-delà, qu'il confie à nouveau à son compère Michael Keaton, 72 ans.On retrouve également Winona Ryder dans son rôle de Lydia, l'ado qui communique avec les morts, devenue grande, ou Catherine O'Hara dans celui de sa mère. Willem Dafoe, Monica Bellucci, compagne de Tim Burton, et Jenna Ortega, star de la série Netflix "Mercredi", les rejoignent.La star la plus attendue sera sans conteste Lady Gaga : celle qui a fait sensation en ouverture des JO de Paris en juillet en chantant sur les bords de Seine fait un retour fracassant sur les tapis rouges avec "Joker: Folie à deux".Sombre et provocateur, subvertissant les codes du film de super-héros, le premier volet, "Joker", centré sur les origines du meilleur ennemi de Batman, avait remporté le Lion d'or en 2019 et valu ensuite un Oscar du meilleur acteur à Joaquin Phoenix.Pour cette suite toujours réalisée par Todd Phillips, l'acteur grimé en clown est rejoint par la chanteuse, qui a percé sur grand écran dans "A Star is born" de Bradley Cooper.- Jolie en Callas -Le festival sera aussi marqué par le retour d'Angelina Jolie, qui joue le rôle de Maria Callas durant les derniers jours de sa vie à Paris, dans "Maria" de Pablo Larraín.Le film est l'un des 21 en lice pour le Lion d'or, signés par sept réalisatrices et 17 réalisateurs. Le jury présidé par l'actrice française Isabelle Huppert décidera le 7 septembre du successeur de "Pauvres créatures", de Yórgos Lánthimos et avec Emma Stone, lauréat l'an dernier.Parmi les prétendants, Pedro Almodóvar, qui fait son grand saut américain: il a tourné "The room next door" à New York, avec Tilda Swinton, Julianne Moore et John Turturro.Nicole Kidman et Antonio Banderas offriront au Lido un thriller érotique, tandis que Jude Law est en tête d'affiche d'un film qui plonge dans les milieux suprémacistes blancs des années 1980. Daniel Craig tourne la page James Bond avec "Queer" de Luca Guadagnino ("Call me by your name").Trois films français concourent, dont "Leurs enfants après eux", adapté du roman de Nicolas Mathieu, Prix Goncourt en 2018, et la nouvelle chronique amoureuse d'Emmanuel Mouret.La Mostra prête aussi son tapis rouge à George Clooney et Brad Pitt. Le duo de sexagénaires se reforme pour une comédie d'action, "Wolfs", de Jon Watts. Produit par Apple TV+, il devait sortir sur les écrans en France en septembre mais sera finalement mis en ligne directement.Le film est présenté hors compétition, comme celui de Claude Lelouch ("Finalement"), invité d'honneur de Venise, qui dévoilera son... 51e long métrage.