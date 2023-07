La Russie dit avoir intercepté deux missiles ukrainiens, 16 blessés à Taganrog

La Russie a annoncé vendredi avoir abattu deux missiles ukrainiens au-dessus du sud-ouest de son territoire, les débris du premier ayant fait au moins 16 blessés dans leur chute sur une ville proche de la frontière avec l'Ukraine.

"Le régime de Kiev a mené une attaque terroriste contre des infrastructures résidentielles dans la ville de Taganrog en utilisant un missile de défense aérienne S-200 converti en version de frappe", a déclaré le ministère russe de la Défense sur Telegram."Les systèmes de défense antiaérienne russes ont détecté le missile ukrainien et l'ont intercepté en vol", a ajouté le ministère, précisant que les débris "sont tombés sur le territoire de Taganrog".Selon les services de secours cités par les agences de presse russes TASS et Ria Novosti, 16 personnes ont été blessées dont 10 hospitalisées, l'une d'entre elles étant dans un état grave.L'armée russe a ensuite dit avoir abattu un deuxième missile près d'Azov, à une quarantaine de kilomètres à l'est de Taganrog, sans faire de victimes. "L'épave du missile ukrainien abattu est tombée dans une zone déserte", a-t-elle précisé sur Telegram.Taganrog, cité de 250.000 habitants, est située à une cinquantaine de kilomètres de la frontière ukrainienne, sur la route menant au port de Marioupol, occupé par les forces russes à l'issue d'un siège dévastateur en 2022.Depuis le début du conflit en Ukraine en février 2022, plusieurs villes du sud-ouest de la Russie ont connu des accidents meurtriers liés aux activités militaires. Quinze personnes avaient été tuées en octobre à la suite du crash d'un avion des forces russes à Ieïsk, une localité de la même région.L'appareil, rempli de carburant, s'était encastré dans une barre d'immeubles avant de prendre feu en embrasant le bâtiment.Des régions frontalières de l'Ukraine plus au nord-ouest, notamment celle de Belgorod, sont quant à elles régulièrement la cible de bombardements ukrainiens.Les autorités russes annoncent également fréquemment la destruction de drones ukrainiens. Le ministère de la Défense a ainsi assuré vendredi avoir intercepté un de ces appareils dans la région de Moscou.