Législatives: plus d'un million de procurations enregistrées

Plus d'un million de procurations ont été enregistrées depuis le 10 juin afin de voter lors des législatives anticipées des 30 juin et 7 juillet, soit plus que pour les législatives de 2022, a indiqué vendredi le ministère de l'Intérieur.

Entre le 10 et le 20 juin, soit J-10 avant le 1er tour du scrutin, le ministère dit avoir comptabilisé 1.055.067 procurations établies.Le chiffre de 2022 pour les législatives, où 1.021.350 procurations avaient été établies pour le premier tour, est d'ores et déjà dépassé.Par rapport aux élections législatives de 2022, entre J-20 et J-10 avant le 1er tour, Beauvau enregistre "6,2 fois plus de procurations".Mais, contrairement à ces élections provoquées par la dissolution inattendue de l'Assemblée nationale, les dates du scrutin de 2022 étaient connues longtemps à l'avance et les demandes de procurations avaient pu s'étaler dans le temps.Par ailleurs, les législatives avaient eu lieu les 12 et 19 juin, tandis que le second tour se déroulera cette année le premier weekend des vacances scolaires.Il existe trois modalités pour établir une procuration: la version "papier" via un formulaire Cerfa, la procuration dématérialisée grâce à l'identité numérique et la procuration en ligne.