Ligue 1: Lille renverse Nice (2-1) et monte enfin sur le podium

Après une piètre première période, Lille a complètement inversé le cours d'un match entre prétendants européens pour battre Nice (2-1) vendredi au Stade Pierre-Mauroy et prendre place sur le podium de Ligue 1, lors de la 18e journée.

Enfin, le Losc est parvenu à s'inviter dans les trois premiers du championnat, après de multiples occasions ratées cette saison et même la saison dernière, mal récurrent du club nordiste. Les Dogues profitent de la défaite surprenante de Monaco à Montpellier (2-1) en début de soirée pour prendre la troisième place (32 points) et doubler leur adversaire du soir (5e 30 points) ainsi que le club de la Principauté (4e, 31 points).Avec ce résultat, l'équipe de Bruno Genesio étend sa série d'invincibilité à 21 matches, un record dans l'histoire du club.Après un début d'année 2025 médiocre avec deux matches nuls contre Nantes (1-1) puis à Auxerre (0-0) malgré une demi-heure en supériorité numérique, les Lillois se sont retrouvés en une semaine, obtenant d'abord leur qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe de France à Marseille au terme d'une rencontre de haut vol.Ils peuvent désormais s'envoler, les bagages pleins de confiance, pour Liverpool, ce qui ne sera pas du luxe pour défier, à Anfield, l'une des meilleures équipes du monde, mardi soir en Ligue des champions.Ce succès a pourtant mis du temps à se dessiner. Dans l'enceinte de la banlieue lilloise, au toit fermé pour l'occasion, les Lillis ont complètement déjoué lors des 45 premières minutes, contrés par le plan de jeu efficace de Franck Haise.L'ancien entraîneur du club rival, Lens, avait visiblement demandé à ses attaquants de gêner au maximum la relance des défenseurs lillois, qui ont dû se contenter de longs ballons vains.- Chevalier pour une fois fautif -Trop souvent, l'équipe nordiste a été coupée en deux, jouant sans rythme ni inspiration. À l'inverse, les Niçois ont pris ce match à fort enjeu par le bon bout, Gaëtan Laborde obligeant Lucas Chevalier à un arrêt magnifique dès la troisième minute de jeu.Le Gym s'est procuré une deuxième occasion nette mais Pablo Rosario a envoyé sa reprise de la tête à bout portant au-dessus des cages lilloises (5e).Après un nouveau bel arrêt (13e), Chevalier a commis une rare faute de main, se couchant pour tenter d'intercepter un ballon centré par Jonathan Clauss, qui a finalement atterri dans les pieds de Sofiane Diop, buteur (29e).Tanguy Ndombele a même failli doubler le score, mais sa reprise en taclant a heurté la barre transversale après un corner (45e+2).Nice avait laissé passer sa chance. Lors du second acte que les Dogues ont montré leurs crocs, prenant davantage de risques dans les passes et les courses, notamment grâce à l'entrée en jeu d'Osame Sahraoui.En un quart d'heure, le Losc a inversé la tendance, égalisant par Hakon Haraldsson après son premier mouvement collectif d'envergure, et une bonne fixation de Jonathan David, passeur comme à Marseille à défaut d'être buteur (48e).Un quart d'heure plus tard, Bafodé Diakité a été opportuniste pour reprendre une remise bien involontaire de Jonathan Clauss dans la foulée d'un corner (63e).Lille n'a plus tremblé que lors d'une tentative manquée de Melvin Bard après une jolie course d'Evann Guessand (87e).Aux Lillois la troisième place, aux Niçois les regrets.