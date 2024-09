Ligue 1: Lyon rugit à nouveau, Saint-Etienne revient de l'enfer

Après la déconvenue contre Marseille, Lyon a arraché dans les derniers instants un succès capital à Toulouse (2-1) dimanche lors de la 6e journée de Ligue 1, aussi marquée par une remontée inespérée de Saint-Etienne à Nantes (2-2).

Tout avait pourtant mal commencé pour Lyon avec l'ouverture du score toulousaine de Gnantin Yann Gboho (14). Mais le but contre son camp de Rasmus Nicolaisen a permis aux Lyonnais de revenir (28).Les deux équipes ont été plusieurs fois proches du K.O. mais c'est Lyon qui a fait parler la poudre dans le "money time" de la seconde période, grâce à un dribble de Rayan Cherki. Le ballon est revenu sur Malick Fofana, qui s'est mué en buteur providentiel (90+5).A la défaite 3-2 avec un but encaissé à la dernière seconde au Groupama stadium dimanche dernier contre l'OM, avait succédé une première réaction lyonnaise contre l'Olympiakos en Ligue Europa (2-0). Ce deuxième succès en une semaine va faire du bien à l'OL qui remonte à la 10e place (7 pts). Toulouse reste à 5 points (15e).- Reims séduisant -A la Beaujoire, les Nantais doivent encore se demander comment ils ont pu laisser les Verts revenir. L'équipe d'Antoine Kombouaré dominait largement son sujet avec de belles offensives collectives et un Johann Lepenant étincelant (un but à la 10e minute, une passe décisive à la 49e).Mais le Stéphanois Ibrahim Sissoko a intelligemment dévié de la tête un beau centre de Davitashvili (57) avant de transformer un pénalty obtenu par Mickael Nadé (67). Nantes a remis le pied sur le ballon et mis la pression sur le but stéphanois, en vain. Les Canaris sont 7e avec 9 points, les Stéphanois 17e avec 4 points, devant Angers, lanterne rouge avec 2 points.Le "SCO" a en effet perdu à domicile contre Reims (3-1), qui monte à la 4e place avec 11 points. Les hommes de Luka Elsner, qui avaient tenu en échec le Paris SG la semaine dernière, ont à nouveau réalisé une belle performance en dominant de bout en bout leur adversaire, avec des buts des deux Japonais Nakamura (9e) et Ito (25e) avant celui de Munetsi (79e).Angers a réduit le score sur une belle frappe de Zinedine Ferhat (84e).