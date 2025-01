Ligue des champions: Lille en 8e, Paris sans soucis en barrages

La France a fait un carton plein mercredi en Ligue des champions, plaçant Lille en 8e de finale et ses trois autres représentants en barrages (PSG, Monaco, Brest), alors que Manchester City a eu chaud mais s'en est également bien sorti en battant Bruges 3-1.

La 8e et dernière journée de la phase de ligue, avec ses 18 rencontres disputées au même moment, a confirmé la belle dynamique du football tricolore sur la scène européenne cette saison.La meilleure performance a été réalisée par Lille qui, en écrasant le Feyenoord Rotterdam à domicile 6-1, s'est invité directement au prochain tour sans passer par la case play-offs (7e). Malgré une cascade de blessés dont son meilleur élément Edon Zhegrova, le Losc n'a pas flanché et peut déjà se projeter tranquillement sur les 8e de finale prévus les 4-5 et 11-12 mars.La plus grosse incertitude concernait surtout le PSG mais le tenant et leader de la Ligue 1 n'a pas fait trop longtemps durer le suspense à Stuttgart. Une semaine après son succès d'anthologie face à City au Parc des Princes (4-2), le club de la capitale a largement dominé son adversaire allemand (4-1) grâce notamment à un triplé d'Ousmane Dembélé, devenu le véritable patron de l'attaque.Les troupes de Luis Enrique, qui ont ainsi enchaîné une troisième victoire d'affilée en C1, sont même parvenues à décrocher in extremis une 15e place qui leur promet une confrontation franco-française contre soit Monaco (17e) soit Brest (18e) avec l'assurance de recevoir au match retour.La venue du Real Madrid, géant mondial, à Guingamp pour y défier Brest a crée l'effervescence dans la petite ville des Côtes d'Armor. Mais il n'y a pas eu de miracle pour les Bretons, largement battus avec deux buts de Rodrygo (3-0), même si Kylian Mbappé, de retour en forme après des mois de déboires sportifs et extrasportifs, a été assez inoffensif.Monaco a de son côté totalement sombré sur la pelouse de l'Inter Milan (3-0). Rapidement réduits à dix après l'exclusion de Christian Mawissa dès la 12e minute, les joueurs de la Principauté, guère fringants depuis plusieurs semaines, ont fait les frais de la redoutable efficacité du champion d'Italie, incarnée par Lautaro Martinez, héros de la partie avec trois buts.L'ultime tour de piste de cette phase de ligue n'a en tout cas mis aucun cador sur le bord de la route et ils seront tous au rendez-vous au moins des barrages (11-12 février, 18-19 février), à l'image de Manchester City. L'équipe de Pep Guardiola a tremblé en étant menée par Bruges mais l'a tout de même emporté pour se positionner à la 22e place. Ce qui leur promet un incroyable choc en barrages face au Real Madrid (11e) ou le Bayern Munich (12e), vainqueur du Slovan Bratislava (3-1).Liverpool, qui a concédé son premier revers cette saison en Ligue des champions à Eindhoven (3-2) après sept succès en autant de matches, reste au sommet devant le FC Barcelone, tenu en échec par l'Atalanta Bergame (2-2).kn/cpb/