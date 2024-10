Ligue des nations: La France souffre mais bat encore la Belgique

Un doublé de Randal Kolo Muani a permis à l'équipe de France de garder l'ascendant sur la Belgique (2-1) et de boucler octobre par deux succès bienvenus dans une période de turbulences, lundi à Bruxelles.

Encore une fois. Comme en demi-finales du Mondial-2018 (1-0) et de la Ligue des nations 2021 (3-2), comme à l'Euro (1-0) et comme à l'aller (2-0), les Bleus ont encore donné une leçon de "gagne" aux Belges, dans un match pourtant équilibré.Avec le succès contre Israël jeudi (4-1), ces six points permettent aux Bleus de s'approcher des quarts de finale de l'édition actuelle, et à Didier Deschamps de souffler un peu.Le sélectionneur est récompensé de son indéfectible fidélité à "RKM", en difficulté au PSG, mais auteur de son premier doublé en Bleu, un penalty serein (35e s.p.) et une superbe tête décroisée sur un centre de Lucas Digne (62e).Le capitaine Kylian Mbappé a regardé ce match depuis Madrid. Il a posté une photo d'un écran de télé retransmettant le match juste après une photo de son retour à l'entraînement au Real Madrid, dans une story Instagram."Kyk's" s'est encore retrouvé dans la tourmente médiatique lundi.- "Fake news" -Il s'est dit victime d'une "fake news" à la suite d'un article du quotidien suédois Aftonbladet avançant qu'une enquête pour viol a été ouverte par la police suédoise après le passage de la star avec son entourage à Stockholm, la semaine passée.Un second média suédois, Expressen, dit toutefois qu'il est un suspect potentiel dans cette enquête.Cette nouvelle affaire Mbappé alourdit encore l'atmosphère autour de la sélection, ce qu'a plusieurs fois dénoncé le sélectionneur pendant le rassemblement.Et s'il est rassuré sur le plan comptable, avec désormais cinq longueurs d'avance sur les Diables Rouges à deux matches de la fin des poules, Deschamps a encore beaucoup de chantiers.Pour le 200e match comme adjoint de Guy Stéphan, la défense a vécu une soirée pénible.William Saliba a joué son pire match en Bleu. Il a coûté un penalty sur une énorme glissade l'entraînant à faucher Loïs Openda, qui avait pourtant raté son crochet.Youri Tielemans a d'abord gracié le "Gunner" en tirant son penalty au-dessus (23e), mais Saliba n'est pas revenu dans le match pour autant.- Saliba en difficulté -C'est une de ses nombreuses relances ratées qui redonne le ballon aux Belges pour l'action de l'égalisation, où il est d'ailleurs battu de la tête par Openda.En grande difficulté, Saliba a aussi perdu un ballon tout seul conduisant à une grosse occasion pour Jérémy Doku (29e).Il a été mieux en seconde période, mais ce n'était plus le défenseur souverain qui avait gagné sa place de titulaire à l'Euro, aux dépends d'Ibrahima Konaté, avec qui il était associé au stade Roi Baudouin.L'autre membre de la charnière a fait un peu moins pire, lundi soir. Le joueur de Liverpool a réussi quelques sauvetages, mais il a aussi perdu un ballon offrant une occasion à Openda (18e) et a été averti pour grosse faute sur Timothy Castagne (45e).Au poste de latéral gauche, Lucas Digne a souffert aussi, face à Jérémy Doku. L'ailier de Manchester City, qui n'avait pas réussi à passer une fois Jules Koundé lors du 8e de finale à l'Euro (1-0 pour la France), a été décalé à droite et s'est joué du latéral d'Aston Villa.Digne, tôt averti (7e) pour une faute sur Doku, s'est même retrouvé le nez dans la pelouse après un crochet diabolique dans la surface (12e). Heureusement il sert RKM sur le but vainqueur.Deschamps qui n'avait changé que quatre joueurs par rapport à Israël n'a pas eu beaucoup de réponses. Mais il a gagné.Même le capitaine Aurélien Tchouameni est passé au travers, exclu pour un second avertissement quand il a fauché Tielemans qui filait au but (76e).La seule satisfaction avec Kolo Muani a été Bradley Barcola, percutant et plein d'aisance, provoquant le penalty pour une grossière faute de main de Wout Faes. Les Bleus ont ouvert le score contre le cours du jeu, avec leur réussite habituelle contre les Belges.