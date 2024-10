Martinique : "évitons toute escalade de la violence, privilégions le dialogue" appelle François-Noël Buffet

François-Noël Buffet, Ministre auprès du Premier Ministre, chargé des Outre-Mer "condamne avec la plus grande fermeté les violences qui ont éclaté cette nuit en Martinique" réagit son cabinet jeudi 10 octobre 2024. "Ces actes inacceptables ont entraîné de graves tensions et des affrontements, blessant plusieurs membres des Forces de l'Ordre déployées sur le terrain et occasionnant de nouvelles destructions" dénonce-t-il.

Le Ministre tient "à exprimer son soutien total à ces hommes et femmes qui veillent au maintien de l'ordre et à la sécurité de tous" écrit-il.

Dans ce contexte de crise, le Ministre appelle "à la responsabilité et à l'apaisement" et "exhorte les citoyens à éviter toute escalade de la violence et à privilégier le dialogue".



"Conscient des préoccupations légitimes sur le pouvoir d'achat, le Ministre rappelle que des réponses concrètes aux attentes de nos concitoyens seront apportées aujourd’hui, lors de la table ronde locale, en vue de solutions durables" conclut son cabinet.