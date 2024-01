À New York, des heurts éclatent après la découverte d’un tunnel secret sous une synagogue

Ce lundi 8 janvier 2024 au siège de la communauté Habad Loubavitch, à Brooklyn, des heurts ont éclaté entre un groupe de fidèles juifs orthodoxes et la police. La raison : depuis plus d’un an, ils auraient créé un passage secret de 6 mètres de large sous le bâtiment et se sont opposés à ce qu’il soit condamné.

L’histoire commence en décembre. Un voisin de la synagogue a affirmé avoir entendu des bruits suspects la nuit depuis son domicile, relate le Huffington Post. Des ouvriers réalisant des travaux ont alors découvert qu’un tunnel avait été creusé sous la synagogue, la reliant à un autre bâtiment.

Suite à ces révélations, il a été ordonné que ce tunnel menaçant les fondations du bâtiment, soit condamné. Dans l’après-midi du lundi 8 janvier, un camion de ciment et une équipe de maçons se sont donc rendus sur place.

Mais les membres du mouvement qui avaient construit le tunnel se sont mis en travers de leur chemin, arrachant même le bardage en bois de la synagogue en signe de contestation. Certains sont ensuite entrés dans le tunnel et ont refusé d’en sortir.

Vers 19 heures (heure locale), une bagarre a éclaté à l’intérieur de la synagogue menant à l’arrestation d’une dizaine de personnes par le NYPD.

???? 10 ARRESTED AT NYC SYNAGOGUE TUNNEL CLASH



NYPD arrested 10 people at Chabad HQ in Brooklyn when a chaos erupted as police arrived to seal the synagogue's underground tunnels.



Charges include obstruction, resisting arrest, and assaulting an officer.



Source: Forward, NY1 https://t.co/DxpgUSuW3S pic.twitter.com/6gjzmahydL