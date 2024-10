Pays-Bas : un technicien jette par erreur une œuvre d’art à la poubelle

Le musée LAM de Lisse, aux Pays-Bas, a récemment retrouvé une des œuvres de l’artiste français Alexandre Lavet dans une poubelle, jetée par un technicien d'ascenseur qui l'avait prise pour un déchet. Peinte à la main, l’œuvre est la copie parfaite de deux canettes de bière vides. Elle a été récupérée dans l’une des poubelles de l’établissement et n'est pas endommagée, a indiqué le musée.

Le musée ne facilite pas la tâche de ses agents. Des œuvres d'art sont volontairement cachées dans des endroits inattendus. L’œuvre "All the good times we spent together" se trouvait au-dessus de la vitre supérieure de la cage d'ascenseur, comme si les canettes avaient été abandonnées.

Le musée a affirmé n’avoir "aucune rancune" envers l’homme qui a commis l’erreur. "Il a simplement fait son travail en toute bonne foi", souligne la directrice. "D'une certaine manière, cela témoigne de l'efficacité de l'art d'Alexandre Lavet."

À première vue, l'œuvre baptisée "All the good times we spent together" ("Tous les bons moments que nous avons passés ensemble", ndlr), ressemble à une paire de canettes de bière vides, bues et jetées. L'une d'elles est légèrement écrasée.

À un détail près qu'elles ont été peintes à la main en 2016 par l'artiste français Alexandre Lavet, créant ainsi deux répliques de canettes de bière de la marque Jupiler.

"Pour l'artiste, les canettes symbolisent des souvenirs précieux partagés avec des amis chers", détaille le musée dans un communiqué.

