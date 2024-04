Poussée russe vers une nouvelle ville-clé dans l'est de l'Ukraine

Les forces russes intensifiaient leurs opérations vendredi en direction de la ville de Tchassiv Iar, une localité clé pour avancer dans la région orientale ukrainienne de Donetsk et qui, selon Kiev, se retrouve désormais "sous un feu constant".

Les autorités installées par Moscou ont annoncé que l'armée russe progressait petit à petit vers Tchassiv Iar, située à l'ouest de Bakhmout et qui est la dernière localité importante avant la grande ville de Kramatorsk.Depuis une semaine, "la situation s'échauffe", a reconnu le chef de l'administration militaire de Tchassiv Iar, Serguiï Tchaous, soulignant que la cité était sous "le feu constant" des militaires russes."La ville est devenue encore plus dangereuse. Si avant il y avait des moments de silence, maintenant il n'y en a plus", a-t-il affirmé à l'AFP.La chaîne Telegram DeepState, proche de l'armée ukrainienne, a rapporté que des Russes avaient "pénétré dans des maisons" de la périphérie est de cette localité dévastée, où ne vivent plus que 770 personnes, selon M. Tchaous, contre quelque 13.000 avant la guerre.Des comptes Telegram associés à l'armée russe ont diffusé des vidéos, non datées, censées montrer des frappes sur des immeubles dans l'est de Tchassiv Iar.Cette cité, perchée sur une hauteur, s'étend à moins de 30 kilomètres au sud-est de Kramatorsk, la principale ville de la région sous contrôle ukrainien et important nœud ferroviaire et logistique pour l'armée ukrainienne.Poursuivant cette lente progression, l'armée russe a par ailleurs revendiqué vendredi la prise du village de Vodiané, à l'ouest de la ville d'Avdiïvka conquise en février.- Aérodrome visé en Russie -En dépit de ses difficultés sur le front, l'Ukraine poursuit ses bombardements en territoire russe.Une source au sein de la défense ukrainienne a affirmé vendredi à l'AFP que les services de sécurité (SBU) et l'armée avaient réalisé dans la nuit une "opération spéciale" contre l'aérodrome de Morozovsk, dans la région de Rostov."Au moins six avions militaires russes ont été détruits et huit autres ont été considérablement endommagés", s'est félicitée cette source, sans préciser le mode opératoire de l'attaque.La Russie n'a pas évoqué une telle frappe mais son ministère de la Défense a affirmé avoir repoussé une importante attaque de drones ukrainiens, assurant en avoir abattu 53, dont 44 au-dessus de la région de Rostov.Huit personnes ont été blessées à la mi-journée dans l'explosion d'un engin explosif présent sur un drones abattu, a annoncé le gouverneur régional.L'Ukraine, confrontée à l'invasion russe depuis plus de deux ans, a promis de porter les combats sur le sol russe en représailles aux nombreux bombardements meurtriers sur son territoire.Son armée multiplie ces derniers mois les opérations en Russie à l'aide de drones, mais aussi de missiles, visant notamment des sites militaires ou énergétiques, parfois à plusieurs centaines de kilomètres de la frontière.- Trois morts à Zaporijjia -Vendredi, Moscou a affirmé que ses récentes frappes massives sur l'Ukraine étaient une "réponse" aux attaques ukrainiennes contre "des installations dans les secteurs du pétrole, du gaz et de l'énergie" en Russie.Les Russes ont intensifié ces derniers temps les frappes sur des cibles énergétiques, faisant plusieurs victimes et provoquant d'importantes coupures de courant.Les forces aériennes ukrainiennes ont dit avoir "détruit" les 13 drones explosifs lancés par Moscou dans la nuit.Au moins trois personnes ont été tuées vendredi et treize autres ont été blessées dans un tir russe de missiles sur Zaporijjia, une grande ville du sud de l'Ukraine, a annoncé le gouverneur régional.Dans la région de Donetsk, l'ONG Médecins Sans Frontières a déclaré que son bureau à Pokrovsk avait été "complètement détruit" par une frappe vers 3H00 vendredi. La police ukrainienne a affirmé que cinq civils avaient été blessés dans cette attaque effectuée à l'aide de deux missiles.Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a quant à lui inspecté des fortifications militaires en construction dans la région de Tchernihiv (nord), selon une vidéo de la présidence diffusée vendredi.Fin février 2022, les troupes russes avaient attaqué cette région, frontalière du Bélarus et de la Russie, lorsqu'elles avaient, en vain, tenté de s'emparer de Kiev.Dans une autre zone en proie à de fortes tensions, en Transdniestrie, les séparatistes prorusses ont affirmé vendredi qu'un drone avait frappé une station radar sur l'une des bases militaires de cette région de Moldavie frontalière de l'Ukraine. Il y a trois semaines, un incident similaire avait été qualifié par les autorités ukrainiennes de "provocation" russe.