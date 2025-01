Psychiatrie sinistrée: le Comité d'éthique lance aussi l'alerte

Accès dégradé, pénurie de moyens, inégalités territoriales, droits fondamentaux bafoués: le Comité national d'éthique alerte sur la crise de la psychiatrie et appelle d'urgence à un plan d'ampleur en France, où la santé mentale est la "grande cause nationale" 2025.

Comment expliquer le "paradoxe extrêmement troublant" d'une multiplication d'alarmes et "d'une forme de banalisation, voire de déni d'une situation extrêmement grave sur le terrain", s'est demandé lundi le Pr Angèle Consoli, membre du Comité consultatif national d'éthique (CCNE), lors d'une conférence de presse.Cette psychiatre pour enfants et adolescents, en poste depuis 20 ans à l'hôpital parisien de La Pitié-Salpêtrière, est l'une des rapporteures d'un avis publié par cet organe consultatif, intitulé "Enjeux éthiques relatifs à la crise de la psychiatrie: une alerte".Les troubles psychiatriques touchent un Français sur cinq environ au cours de leur vie. La pandémie de Covid a remis en lumière mais aussi accentué la dégradation de la santé mentale, notamment des jeunes.S'il "accueille avec satisfaction" le choix de la santé mentale comme grande cause nationale, le comité d'éthique, qui mêle médecins, scientifiques, juristes et philosophes, appelle à "un plan psychiatrie", champ le plus sinistré."Les populations en détresse ont besoin de réponses rapides et effectives; tout comme les professionnels de santé, fatigués et inquiets", souligne le CCNE, qui pointe notamment "une situation catastrophique" pour la pédopsychiatrie et la psychiatrie de l'adolescent, spécialement pour les jeunes de l'Aide sociale à l'enfance."Depuis une dizaine d'années, plus d'une vingtaine de rapports ont dénoncé les difficultés de prise en charge, d'accès aux soins, parfois les maltraitances, notamment de la contention - liées pour beaucoup à des manques de personnel", mais sans "réponse politique forte", a abondé Sophie Crozier, neurologue hospitalière et corapporteure.Il y a eu "des petites avancées depuis les assises de la psychiatrie en 2021, mais cela ne se traduit pas sur le terrain", a-t-elle précisé.Encore en décembre, un rapport, copiloté par la députée macroniste Nicole Dubré-Chirat et l'écologiste Sandrine Rousseau, s'alarmait de l'état de la psychiatrie et réclamait notamment l'arrêt des fermetures de lits à l'hôpital public.- Changer de vision -Pour le comité d'éthique, l'urgence est de "concentrer les efforts en priorité sur les infrastructures publiques, qui prennent en charge les situations de souffrance les plus graves et les plus complexes, mais demeurent confrontées aux défis financiers et organisationnels les plus critiques".A l'hôpital, "en 40 ans, on a fermé 60% des lits" pour un virage ambulatoire non compensé par d'autres accueils, a ainsi noté le Pr Consoli.Résultat, "les urgences, saturées, sont souvent le lieu du début de la prise en charge: la première rencontre se fait parfois dans des conditions extrêmement difficiles, voire indignes... quand on reste attaché aux urgences en attendant d'être admis dans un service hospitalier"."Garantir un accès équitable à des soins psychiatriques dignes" est dans les trois priorités, selon le CCNE.Amélioration de l'accueil dans tous les lieux de soins (prisons comprises), arrêt de l'hospitalisation de mineurs dans des services de psychiatrie adulte, renforcement des équipes de soins et meilleur aménagement des locaux pour réduire le recours à l'isolement et à la contention, ratios soignés/soignants, font partie des pistes suggérées.Autres recommandations: améliorer les conditions de travail des professionnels en psychiatrie et la coordination entre soignants.La réponse à la crise, "c'est une question de moyens, mais pas seulement", a souligné le président du CCNE, le Pr Jean-François Delfraissy. "C'est aussi la vision des autres disciplines sur la psychiatrie et les malades, et la vision de la société qui doit changer, comme cela a été le cas pour les malades du cancer", a-t-il ajouté.Pour "lutter contre la stigmatisation et l'exclusion des personnes vivant avec des troubles psychiatriques", le comité invite à combattre les stéréotypes et l'assimilation de certaines pathologies à des formes de violence et de dangerosité, ou encore à soutenir certaines structures (associations de pair-aidance - entraide entre malades -, de familles...).Il appelle enfin à renforcer la formation des soignants, entre autres des généralistes et infirmiers, et la recherche dans toutes les disciplines éclairant la prise en charge psychiatrique, sans négliger celles "parfois délaissées" (épidémiologie, recherche clinique, sciences humaines et sociales).