Resto du coeur : le gouvernement promet 15 millions d’euros d’aides supplémentaires à l’association

Collectes, dons alimentaires, aides financières: les distributeurs Les Mousquetaires (Intermarché, Netto) et Carrefour ont annoncé dimanche répondre à l'appel des Restos du coeur qui, confrontés à de graves difficultés, vont devoir réduire cet hiver le nombre de bénéficiaires de leur aide alimentaire. Répondant à l’appel des Restos du cœur, contraints de réduire cet hiver le nombre de bénéficiaires de leurs distributions alimentaires en raison de difficultés financières, le gouvernement leur a également promis une aide supplémentaire de 15 millions d’euros.

"Il est hors de question d’imaginer même que les Restos puissent fermer la porte ou que les bénévoles doivent renoncer à aider ceux qui se présentent", a assuré sur TF1 la ministre des solidarités, Aurore Bergé.

Elle promet de mettre "sur la table de manière spécifique", une enveloppe de "15 millions d’euros, dans les prochains jours" pour aider les Restos du cœur à "passer cette période" ainsi que 6 millions d’euros à des associations venant en aide aux tout petits.

"Pour soutenir les Restos du Cœur, nous débloquons 15 millions d'euros. Nous continuerons notre effort sur l'aide alimentaire.



Et pour nos enfants, pour nos tout-petits, ce sont 6 millions que nous mobilisons pour aider à acheter des couches, du lait, des petits pots..." #LE20H pic.twitter.com/pZ7FRJcXK4 — Aurore Bergé (@auroreberge) September 3, 2023

S'il salue l'aide financière de 15 millions d'euros promise par la ministre des Solidarités, le président de l'association, Patrice Douret, explique sur BFMTV que les Restos du Coeur ont besoin de 35 millions d'euros d'ici la fin de l'année.

Ce montant permettra-t-il aux Restos du Cœur de sauver l'association et de reprendre une activité totalement normale? "Très clairement, non", répond Patrice Douret, président de l'organisation fondée par Coluche il y a près de 40 ans.

"Aujourd'hui, la difficulté est majeure. Ce trou d'air de 35 millions d'euros est là et toute initiative pour réduire ces besoins va dans le bon sens", poursuit-il.

Le président des Restos du Cœur affirme en outre qu'une partie des 15 millions d'euros promis par Aurore Bergé "était déjà connue" car prévue pour le progamme "Mieux manger pour tous".

15 millions d'aides gouvernementales supplémentaires pour les Restos du cœur: une somme pas suffisante, affirme le président de l'association, Patrice Douret pic.twitter.com/rzjX69RvWU — BFMTV (@BFMTV) September 3, 2023

- Les distributeurs se mobilisent -

Le groupement Les Mousquetaires, "en concertation avec les Restos du Coeur, va mettre en place, avant la fin de l'année, des opérations de collecte spécifiquement dédiées à l'association" via ses 2.100 magasins Intermarché et Netto, annonce-t-il dans un communiqué.

Le groupement disposant aussi de ses propres usines agroalimentaires, "les chefs d'entreprise Mousquetaires ont aussi décidé d'accompagner l'association par des dons significatifs issus de leurs 56 unités de production - dons alimentaires et non-alimentaires en produits de grande utilité pour les familles, comme les couches pour bébé fabriquées en Bretagne par les Celluloses de Brocéliande", est-il ajouté.

"Nous ne pouvons pas rester indifférents aux difficultés que rencontrent nos concitoyens pour bien se nourrir, ou même juste se nourrir", déclare Thierry Cotillard, président du groupement Les Mousquetaires cité dans le communiqué.

Le concurrent Carrefour, partenaire des Restos du coeur depuis 16 ans, "va répondre à l'appel", a annoncé son PDG Alexandre Bompard sur BFM TV dimanche soir.

Le PDG a expliqué pouvoir envisager une aide de façon financière et par des dons et collectes. "On va vite organiser une rencontre avec les Restos du coeur, pour aller un peu plus loin, voir si on met en place des collectes spécifiques", a-t-il dit. "On va regarder ce qu'on peut faire sur le plan financier" et il est important de voir aussi "ce qu'on peut faire pour augmenter le nombre de repas" servis par l'association, a estimé M. Bompard.

- Situation "extrêmement complexe" -

L’association a déjà accueilli 1,3 million de personnes en 2023, contre 1,1 million sur l’ensemble de l’année dernière. Et ces derniers mois, son budget pour les achats alimentaires, redistribués ensuite gratuitement aux bénéficiaires, a "doublé". Face à cette situation "extrêmement complexe", les Restos du cœur ont décidé de réduire leur nombre de bénéficiaires.

L’association, qui s’attend à servir 170 millions de repas cette année, contre 140 millions en 2022, apporte une aide régulière aux personnes dans le besoin, en fonction de leur reste à vivre. Son montant pour être admissible va être révisé à la baisse, affirme Patrice Douret, sans donner de précisions chiffrées.

Malgré cette mesure, l’association a besoin de 35 millions d’euros supplémentaires pour terminer l’exercice à l’équilibre. "On appelle à une mobilisation massive des forces politiques et économiques de ce pays pour nous aider à franchir ce cap", déclare Patrice Douret, qui fait part également de sa colère. "Cela fait des mois qu’on alerte le gouvernement sur cette situation, on n’a pas assez été entendu."

Les Restos du cœur, qui assurent 35 % de l’aide alimentaire en France, disposent d’un budget de fonctionnement d’environ 200 millions d’euros par an. Des ressources qui proviennent de donateurs particuliers, d’entreprises, ainsi que d’aides publiques de l’Etat et de l’Union européenne.

- LFI déposera "un plan d’urgence alimentaire" -

Dimanche, l’appel du président de l’association a été relayé par les oppositions. A droite, le président de la région Hauts-de-France, Xavier Bertrand (Les Républicains), a donné raison à Patrice Douret : "Il faut un plan d’urgence alimentaire." "La Région Hauts-de-France sera au rendez-vous de l’appel des Restos du cœur", a-t-il promis sur le réseau social.

L’inflation alimentaire menace le travail des associations de solidarités tout en amplifiant les besoins des bénéficiaires. Patrice Douret à raison : il faut un plan d’urgence alimentaire !



La Région @hautsdefrance sera au rendez-vous de l’appel des @restosducoeur. https://t.co/Bo7FS4819K — Xavier Bertrand (@xavierbertrand) September 3, 2023

Au Rassemblement national, le blâme est mis sur "ceux qui nous gouvernent depuis si longtemps" : "Leur responsabilité est immense. Aujourd’hui ils versent des larmes de crocodile !", a lancé sur X le vice-président de l’Assemblée nationale, Sébastien Chenu

La catastrophe vécue par @restosducoeur est le résultat des politiques menées par ceux qui nous gouvernent depuis si longtemps. Leur responsabilité est immense. Aujourd’hui ils versent des larmes de crocodile ! Avec @MLP_officiel nous savons pour qui nous nous battons… https://t.co/AXLGFyXSWb — Sébastien Chenu (@sebchenu) September 3, 2023

Du côté de la France insoumise (LFI), la cheffe des députés, Mathilde Panot, a affirmé sur X (anciennement Twitter) que son parti déposerait "un plan d’urgence alimentaire dans les tout prochains jours". "Et partout en France, les “insoumis” organiseront des collectes alimentaires dont ils remettront le produit aux associations humanitaires", a-t-elle ajouté.

Nos concitoyens ont faim. Nous répondons à l’appel du président des @restosducoeur



A l’Assemblée nationale nous proposerons un plan d’urgence alimentaire dans les tous prochains jours. Et partout en France, les insoumis organiseront des collectes alimentaires dont ils… https://t.co/DO9TpXatLY — Mathilde Panot (@MathildePanot) September 3, 2023

www.imazpress.com avec AFP