Six départements placés en vigilance orange pluie-inondation à partir de 19H00

Les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, la Dordogne, la Creuse, la Corrèze et la Haute-Vienne ont été placées en vigilance orange pluie-inondation vendredi à partir de 19H00, a indiqué Météo-France dans son dernier bulletin, en raison d'orages particulièrement pluvieux dans le département.

Les Pyrénées-Atlantiques et les Landes ont par ailleurs été placées en vigilance orange crues.

Le prévisionniste envisage une fin d'épisode dans la nuit de samedi à dimanche, précise-t-il dans sa dernière mise à jour de 16H00.

"En fin d'après-midi, les précipitations reprennent un caractère orageux et se renforcent nettement sur l'est des Pyrénées-Atlantiques, sur la Dordogne et le Limousin. Ces pluies orageuses se maintiennent, jusqu'en fin de nuit de vendredi à samedi sur les Pyrénées-Atlantiques, et jusqu'en milieu d'après-midi de samedi sur la Dordogne et le Limousin", explique l'établissement public.

"Ces pluies parfois intenses (20 à 30 mm/h) engendrent des cumuls importants dans la durée", avertit Météo-France qui prévoit sur la majeure partie des départements de la Dordogne et du Limousin et dans les Pyrénées-Atlantiques des précipitations de l'ordre de "50 à 80 mm, pouvant même atteindre ou localement dépasser les 100 à 120 mm" et de "150 à 200 mm sur la partie frontalière espagnole" des Hautes-Pyrénées.

Dans le reste de la France, une ligne orageuse active va traverser dans l'après-midi l'est de l'Occitanie, en direction d'Auvergne-Rhône-Alpes, de la Bourgogne-Franche-Comté et des Hauts-de-France. Elle donnera des pluies assez brèves mais intenses, parfois accompagnée de grêle et de rafales de vent.



AFP