Si ce samedi 19 octobre les arrivées à La Redoute se succèdent, il y en a une que Jean Stéphane Narbé n'oubliera pas de sitôt. À peine après avoir franchi la ligne finale à la 13ème place à 15h07 après 7 heures, 35 minutes et 57 secondes de course, le coureur a encore trouvé la force de poser un genou à terre. Non pas pour s'écrouler mais pour demander la main de sa belle. Un moment qui restera gravé dans l'esprit de Jean-Stéphane et sa future femme (Photo : Grand Raid)