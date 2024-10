Métis Trail : Corentin Fourni premier, Marcelle Puy s'impose chez les femmes

Vainqueur du Métis Trail 2024, Corentin Fourni. Le sportif boucle les 50km en 6 heures, 28 minutes et 21 secondes en ayant été devant tout au long du parcours. Il a pointé à 14 heures à La Redoute. Il devient le tout premier vainqueur de l'histoire de cette nouvelle course. Léo Serca et Grégoire Ruyssen complètent le podium. La gazelle de La Réunion, Marcelle Puy, quintuple vainqueure du Grand Raid, termine première de la toute nouvelle course, la Métis Trail (Photo : www.imazpress.com)

Afin de compléter le podium de la Métis Trail, viennent se rajouter en seconde place, le Français Léo Serca. Le coureur a pointé à 14h1( après 6 heures, 43 minutes et 25 secondes de course.

Le Belge Grégoire Ruyssen termine à la troisième place en arrivant trois minutes après à 14h18. Et ce, après une course de 6 heures, 46 minutes et 39 secondes.

Neuvième au classement général, elle termine en 7 heures, 17 minutes et 27 secondes de course en pointant à 14h49 à La Redoute.

