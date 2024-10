Relais Zembrocal : la Team Vetyver remporte la course

À l'issue de 19 heures de course, 44 minutes et 30 secondes (à 12h44), c'est la team Vetyver qui remporte le relais Zembrocal. Elle était composée de Yoann Martin, Jean-Philippe Boult, Nicolas Drapper et Lucas Desilve. Suivent la Team PTP et TPC Hommes (Photo : Grand Raid)

La team Vetyver remporte le relais Zembrocal. Elle était composée de Yoann Martin, Jean-Philippe Boult, Nicolas Drapper et Lucas Desilve.

La Team PTP est arrivée deuxième à 12h45 après 19 heures, 45 minutes et 5 secondes. Parmi les relayeurs, Victor Durande, Florian Durque, Mackaël Magalhaes et Gilles Seni

Complète le podium, TPC Hommes composée de Arthur Cellié, Benjamin Degres, Aubin Lopeo et Grégory Lamoly en 19 heures, 57 minutes et 31 secondes.

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com