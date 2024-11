Cité Éducative du Port : renouvellement du label pour 2024-2027

Ville, État, Éducation nationale, associations... tous les différents acteurs œuvrant pour le déploiement de la Cité Éducative se sont réunis ce jeudi 28 novembre 2024 à l’occasion de la revue de projet annuelle de la Cité Éducative.

À l’issue de la présentation du bilan de la programmation 2019-2023, le Maire du Port, Olivier Hoarau, a procédé aux côtés de Frédéric Sautron, nouveau sous-préfet à la Cohésion sociale et à la jeunesse, et de Sandrine Ingremeau, inspectrice d'académie-inspectrice pédagogique régionale à l’Académie de La Réunion, à la signature de la convention-cadre relative au renouvellement du label de la Cité Éducative pour la période 2024-2027.

Olivier Hoarau a tenu à saluer "l’implication des partenaires et cette capacité à travailler ensemble sur un projet aussi important". La réussite scolaire des Portois a été citée comme l’un des nombreux exemples probants découlant des actions de la Cité Éducative.

"La meilleure réussite est celle de la continuité, du maintien du dispositif", a fait ressortir le Maire du Port. Pour le sous-préfet à la Cohésion sociale et à la jeunesse, l’État "continuera à soutenir un dispositif qui fonctionne avec des exemples concerts de réussite et de cohésion sociale" avec un financement à hauteur de 400 000 euros par an pour la Cité Éducative du Port.

"Le nouveau projet, plus proche des besoins du territoire prend en compte les nouveaux axes stratégiques identifiés par les acteurs (plus de 600 personnes). Parmi les ambitions : un territoire 100% lecteurs, l’accompagnement et la consolidation des relations école-famille, le renforcement de la persévérance scolaire et éducative", détaille la ville.

"La Cité Éducative, dans une démarche de co-construction vise à intensifier la prise en charge des jeunes de 0 à 25 ans, avant, pendant, autour et après le cadre scolaire. La Cité Éducative du Port, première ville labellisée de La Réunion en septembre 2019, est aujourd’hui reconnue aux niveaux régional et national et est citée en exemple pour sa dynamique d’approche globale autour des problématiques éducatives et scolaires", ajoute-t-elle.