Le Port : un concert de fin d’année scolaire pour le projet Action chorale

L’heure était à la restitution pour les quelques 350 petits chanteurs des écoles du Port participant au projet chorale" C’était comment quand t’étais p’tit ?". Après avoir été accompagnés toute l’année par des artistes, les élèves de CM1 et CM2 sont montés sur la scène du Kabardock, le jeudi 20 juin 2024, et ont interprété des titres en français et en créole, de Tias Mathias Vienne , l’artiste réunionnais invité sur le projet cette année, Henry Duffour et CharlElie Couture.

"Une restitution teintée cette année de notes jazzy en prélude du festival de musique Jazz Dann Port, du 1au 4 août 2024" précise la commune.



L’action Chorale porté par le Village Titan est "un projet pédagogique et culturel financé par la Ville et l’Éducation nationale via la Cité Éducative".

Il est mené dans les écoles du Port afin de permettre aux élèves d’accéder à la pratique instrumentale et vocale. "Les chansons abordent des notions et des valeurs comme la libération de la parole, les rêves, la pollution, la réussite scolaire, les différences culturelles ou encore le mieux-vivre ensemble" souligne la ville.