Dispositif "Fonds Vert" : cinq projets portois lauréats

Ce lundi 3 juillet 2023 s’est tenu au ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires à Paris, l’événement "Fonds Vert : l’écologie du quotidien". Présent lors de cette cérémonie, le maire du Port ,Olivier Hoarau a porté cinq projets portois visant à "accélérer et intensifier la transition écologique dans les territoires". Ces projets ont été distingués comme lauréats du Fonds Vert. Ci-dessous nous relayons le communiqué du Port (Photo: ville du Port)

Le Fonds Vert est un dispositif inédit doté de deux milliards d’euros de crédits déployés par les préfets. Il est destiné à financer des projets présentés par les collectivités territoriales et leurs partenaires publics ou privés dans trois domaines : performance environnementale, adaptation du territoire au changement climatique et amélioration du cadre de vie.

-Les cinq projets portois retenus : -

L’aménagement des berges de la Rivière des Galets

Le projet d’aménagement des berges de la Rivière des Galets (1,4 km des berges vers le stade Nelson Mandela) s’inscrit dans la continuité du projet Fil Vert qui vise à valoriser les espaces verts et naturels du territoire portois, ainsi qu’à établir une connexion entre ces espaces. Il s'agit de réaliser un premier aménagement sur une surface de 5 hectares.

- Subvention de l’État : 125 00 euros

Restauration des trois jardins RN4, Prosper Mérimée et Mirabeau

La renaturation des jardins RN4, Prosper Mérimée et Mirabeau offrira aux habitants un équipement de loisirs, de détente et proximité de 3 480 m2 d’espaces verts favorisant la cohésion sociale entre les usagers et l’épanouissement des habitants des quartiers avoisinants.

- Subvention de l’État : 71 987 euros

Parc Boisé – phase 2

Le projet vise à conforter les aménagements lancés en 2021 au Parc Boisé. Il s’agit notamment de créer un parc urbain avec des espaces ludo-sportifs, une micro-forêt, un parcours pédagogique. Le projet porte également sur la réhabilitation de l’actuel bassin en "Rivière Pieds dans l’Eau" afin de créer un îlot de fraîcheur.

- Subvention de l’État : 338 966 euros.

Salle de compétition du complexe sportif municipal

La réhabilitation prévue permettra de se passer de la climatisation pour cet espace en améliorant le confort thermique des usagers via des systèmes passifs, avec une réduction de 19% de la consommation énergétique du bâtiment.

- Subvention de l’État : 629 547 euros.

Réhabilitation de la maison témoin Ariste Bolon

Cette réhabilitation est destinée à devenir un logement témoin et un guichet d’accueil et d’information pour les habitants souhaitant entreprendre des travaux d’amélioration de leur habitat et en particulier de rénovation énergétique.

- Subvention de l’État : 155 200 euros