Grand Port maritime : le nouveau président Julien Dujardin rencontre Olivier Hoarau

Le nouveau président du directoire du Grand Port Maritime de La Réunion (GPMLR), Julien Dujardin, a rencontré ce lundi 12 août 2024 le maire du Port, Olivier Hoarau lors d'une visite de courtoisie (Photo Le Port)

"Succédant à Éric Legrigeois, Le parcours de Julien Dujardin, marqué par des postes clés à Dunkerque, Le Havre et Nantes-Saint-Nazaire, témoigne de sa solide expertise dans le secteur portuaire" affirme la ville.

Une expérience" plus que nécessaire afin de comprendre les différents liens entre la Ville du Port et le GPMLR, les enjeux sur notre territoire et mettre en œuvre les différents projets".