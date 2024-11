La ville du Port lauréate des trophées de l’insertion 2024

La ville du Port a été lauréate des trophées de l’insertion 2024, catégorie n°4, en présentant la reconversion professionnelle d’une de ses agents en situation de handicap. Cette distinction entre dans le cadre de la Semaine européenne pour l’emploi des personnes en situation de handicap (SEEPH) qui a commencé ce lundi 18 novembre et qui se termine ce vendredi 22 22 novembre 2024. Nous publions ci-dessous le communiqué de la commune portoise (Photo Mairie du Port)

La diversité est considérée par la Ville du Port comme une richesse. Aussi, l’inclusion des personnes en situation de handicap reste un axe essentiel.

Depuis 2014, la Commune s’engage, en faveur des agents, afin de garantir l’égalité des chances et de promouvoir un environnement de travail inclusif et accessible.

Cet engagement est renforcé par le conventionnement conclu avec le Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP). Ce cofinancement permet de mettre en œuvre des actions dans la cadre de l’insertion professionnelle et du maintien en emploi des personnes en situation de handicap au sein de notre institution.

C’est dans ce contexte que la Ville du Port a participé à la Semaine européenne pour l’emploi des personnes en situation de handicap (SEEPH), du 18 au 22 novembre, qui s’articulait autour de la thématique "Inclusion et diversité dans les transitions professionnelles".

La Collectivité a ainsi été lauréate des trophées de l’insertion 2024, catégorie n°4, en présentant la reconversion professionnelle d’une de ses agents en situation de handicap.

Ce projet illustre parfaitement l’importance des accompagnements individualisés et des dispositifs d’adaptation pour permettre aux agents concernés de retrouver leur place dans le monde du travail après des accidents de la vie ou des changements de situation.

La Ville, handi-accueillante, va plus loin et poursuit son engagement en faveur des agents afin de briser les barrières, déconstruire les préjugés et démontrer que l’inclusion n’est plus une exception, mais une norme. Ce notamment à travers :

- le duoday, une action permettant, le temps d’une journée, de favoriser l’inclusion de personnes porteuses de handicap dans le milieu ordinaire. Pour cela, les agents volontaires de la Collectivité font découvrir leur métier.

- l’organisation régulière de sessions de sensibilisation autour du handicap. Environ 300 agents ont pu bénéficier à ce jour d’informations sur cette thématique.