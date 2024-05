Dans le cadre de l’événement Fest Noz, le stationnement et la circulation des véhicules terrestres à moteur seront interdits, par arrêté municipal, le mercredi 22 mai 2024, de 18h à minuit, et le jeudi 23 mai, de 7h à minuit, sur la rue François de Mahy, portion comprise entre les rues de Saint-Paul et Evariste de Parny . Nous publions le post du Port ci-dessous (Photo : Mairie du Port)