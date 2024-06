Le Port : des actions nutrition au sein des écoles maternelles

La ville du Port et ses partenaires, l’Éducation nationale, l’Institut régional d’éducation nutritionnelle (IREN) et l’ARS, ont déployé dans le cadre de la Cité éducative une action de prévention et d’éducation nutritionnelle au sein de l’école maternelle André Hoarau, ce vendredi 31 mai 2024. Nous publions le post de la ville du Port ci-dessous (Photo : Mairie du Port)

Depuis 2021, ces actions ont été déployées dans six écoles maternelles du Port. Elles sont aujourd'hui étendues aux 15 écoles maternelles portoises, touchant près de 2 000 enfants.

"L'objectif est de sensibiliser les enfants et leurs familles à l'importance de bien s’alimenter, en particulier le matin. Elles visent aussi à lutter contre des problèmes de santé publique comme le diabète, l’obésité, et la malnutrition", détaille la ville.

Ces activités permettent de découvrir et déguster fruits et légumes de manière ludique et pédagogique, de les intégrer dans les collations et de garder de bonnes pratiques à la maison.