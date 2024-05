Le Port : des journées portes ouvertes pour découvrir les classes passerelles

Du jeudi 30 mai au jeudi 6 juin 2024, des journées portes ouvertes sont organisées dans quatre écoles du Port afin de permettre aux parents de découvrir les classes passerelles. Ce dispositif est destiné aux enfants âgés entre 2 et 3 ans afin de permettre une séparation progressive de leur milieu familial et une meilleure adaptation à la vie scolaire. Nous publions le post de la ville du Port ci-dessous (Photo d'illustration : Sly/www.imazpress.com)

Les premières matinées découverte avec présentation du dispositif, et visite des classes par les enfants et leurs parents, auront lieu le jeudi 30 mai, aux écoles André Hoarau et Françoise Dolto, de 9h à 11h.

Les autres dates:

- Lundi 3 juin : école Appolina Delpha, 9h à 11h

- Jeudi 6 juin : école Imelda Grondin, 9h à 11h.