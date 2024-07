Le Port : des villages de l'emploi spécial jeunes

Ce mardi 9 juillet 2024, la ville du Port et ses partenaires organisent la 3e édition des Villages de l'emploi et de l'insertion spécial jeunes, de 9h à 12h30 au complexe sportif Edmond Albius. L'opportunité pour les recruteurs de divers secteurs d'activités, de venir à la rencontre des chercheurs d'emploi. (Photo : Sly/www.imazpress.com)

L'événement dédié aux jeunes du bassin ouest âgés entre 16 à 30 ans, sera réparti en quatre villages avec des thématiques différentes.

- Le village job dating se compose de 15 entreprises et de 15 agences d'intérim, avec plus de 300 postes à pourvoir.

- Le village accompagnement lui, regroupe à son tour 30 organismes de formation.

- Du côté culturel, la section "De la passion au métier" proposera une "offre variée d'activités artistiques et culturelle" qui vise à attirer l'attention du jeune public.

- Et pour clôturer, une partie constituée des associations portoises et des métiers de l'uniforme.

La variété de domaines : le BTP, l'hôtellerie, la restauration, les grandes distributions et autres, sont là pour ramener non pas que les portois, mais plus largement la population du bassin ouest.

- Une capitale économique -

Ce rendez-vous entre dans le cadre de la démarche du développement du "Hub de l’Économie sociale et solidaire".

En 2020, la ville du Port prouve l'efficacité de son activité économique en ayant 17 000 emplois salariés, qui représentent 30% de l'industrie réunionnaise.

Par la suite, en 2022, la commune est la seule des Outre-mer à avoir reçu l'accord pour participer à l’expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée (TZCLD).