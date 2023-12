Le Kabardock, la ville du Port et les Centres sociaux et culturels Cœur Saignant et Far Far ont clôturé l’opération Komando Kado le lundi 11 décembre 2023 au Kabardock du Port. Les généreux dons ont été remis ce mardi 12 décembre 2023 aux centres sociaux et culturels Cœur Saignant et Far Far du Port. Les kados seront redistribués prochainement aux plus démunis. (Photo Mairie du Port)