Le Port : inauguration du Jardin de l'Oasis

Ce vendredi 15 mars 2024, le jardin de l'Oasis a été officiellement inauguré dans le cadre du nouveau quartier du triangle de l'Oasis. Avec une superficie de plus de 6 000 m2, cet espace vert a été aménagé pour offrir un lieu de tranquillité tout en étant capable d'accueillir divers événements en plein air. Une cérémonie d'inauguration s'est tenue en présence de plusieurs personnalités, dont Olivier Hoarau, maire du Port, Marie-Pierre Nicollet, directrice de l'Agence française de développement (AFD), Irchad Omarjee, administrateur de la Société d'équipement du département de La Réunion (SEDRE) et Joël Cardudal, représentant du Préfet et responsable antenne ouest de Direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DEAL) (photo rb/www.imazpress.com)

Inauguré ce vendredi 15 mars 2024, le jardin de l'Oasis, construit en forme d'ampithéâtre s'inscrit dans le nouveau quartier du triangle de l'Oasis, s'étendant sur 5,6 hectares au Port.

Découvrez des images du nouveau jardin :



"Le jardin de l'Oasis a une dimension particulière car ici, il y a quelques années, nous avions les derniers bidonvilles de la ville du Port. C'est 80 familles que nous avons relogées dans des situations acceptables aujourd'hui en 2024. Et ce foncier que nous avons identifié accueille l'un des plus beaux jardins de nos territoires", explique Olivier Hoarau, maire du Port.

"Cet espace ouvert et sécurisé est un endroit où les étudiants pourront se balader, s'asseoir, réfléchir, travailler en groupe ou individuellement", espère l'élu. Retrouvez ci-dessous son interview :

- Le nouveau quartier du Triangle de l'Oasis -

Les travaux de ce tout nouveau quartier, amorcés en 2021, ont déjà donné naissance à la médiathèque Benoite Boulard en 2022, ainsi qu'au pôle d'échanges Odette et Roger Mody. Fin 2024, le campus Élie, axé sur la formation professionnelle, sera étendu.

En 2026, le campus "Paul Vergès" sera inauguré, regroupant diverses structures d'enseignements et de formation comme les nouveaux locaux de la première école d'Architecture autonome des Outres-mer, l'école des Beaux-Arts, l'ILOI (Institut de l'image de l'océan indien), et le campus Élie des apprentis d'Auteil. La même année marquera également l'inauguration d'une résidence étudiante et jeunes travailleurs comprenant 74 logements, et d'un espace tertiaire "PRISM" destiné à accueillir des bureaux et des commerces à venir.

Un projet financé par le Plan de relance économique de l'Etat à hauteur de 200 000 euros, et par un emprunt de l'Agence française de développment (AFD) pour un montant global de 3,5 millions d'euros.

