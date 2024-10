Le Port : la pépinière municipale ouvre ses portes au public

Quel est le rôle de la pépinière ? Quels sont les métiers pratiqués ? La ville du Port vous invite à découvrir la réponse à ces question et l’ensemble de la pépinière en renouvelant l’opération "Journée Portes Ouvertes" le mercredi 16 octobre 2024 de 9h30 à 15h (Photo d'illustration www.imazpress.com)

La pépinière municipale de la ville du Port est un lieu qui produit jusqu’à 15 000 végétaux par an pour embellir la ville. Elle ouvre ses portes du rucher, du site de production des plantes, et proposera nombreuses activités gratuites (dégustation de miel, jeux autour de la préservation de la ressource en eau et la biodiversité, découverte d'astuces pour jardiner au naturel, pour rempoter vos plantes).

L’entrée est libre et gratuite, rue Simon Pernic