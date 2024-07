Le Port : le conseil municipal des enfants fait le bilan

Ce jeudi 4 juillet 2024, les jeunes élus se sont réunis pour un ultime conseil en présence des adjoints au maire Annick Le Toullec, Mémouna Patel, et Guy Pernic. L’occasion pour tous de faire le bilan des actions réalisées lors de l’année scolaire écoulée. Nous publions le communiqué de la ville du Port ci-dessous (Photo : Mairie du Port)

À l’unisson, les commissions « École citoyenneté et laïcité », « Environnement et cadre de vie » et « Sport, loisirs, culture » se sont attelés à l’organisation d’une journée intergénérationnelle et inclusive en mai dernier au Complexe sportif municipal. Ses objectifs : favoriser les liens entre les personnes âgées et les jeunes générations, partager un moment convivial et sensibiliser à la différence en présence des membres de la Maison des Seniors, des pensionnaires de l’Ehpad Fabien Lanave et des associations oeuvrant sur le territoire. Atelier de musiques, activités manuelles et partage d’expériences ont rythmé cette journée pour le plus grand plaisir des petits et des grands.

Tout au long de l’année, les élus du CME ont également été conviés à des sorties spécifiques (visite de la cuisine centrale, la Région, l’Ehpad) et à toutes les séquences et cérémonies officielles, et événements républicains en présence du Maire Olivier Hoarau.

Lors de ce dernier conseil du CME, Mémouna Patel, élue à la Vie Éducative a incité les élus à être de jeunes citoyens engagés et a rappelé les objectifs du CME : « apprendre la démocratie participative par des débats et des votes, faire acquérir la responsabilité du citoyen à savoir le respect de l’autre, accepter la différence ».

Pour Théo Grimoire, président de la commission « Sports, loisirs et culture », l’importance est dans le partage « je suis fier d’avoir été élu. Ce n’est pas que pour moi mais aussi pour partager les idées, tout ce que l’on peut apprendre avec tous les autres camarades de l’école. »

En 2018, la Ville du Port mettait en place un Conseil Municipal des Enfants (CME) afin de permettre aux plus jeunes de faire l’expérience concrète du fonctionnement de la démocratie et de démontrer leur capacité à s’investir pour le territoire.

Le 9 novembre 2023, Shanna Nasser, élève de CM1 à l’école Gervais Barret, était élue au second tour Maire enfant par l’ensemble de ses camarades. Tout au long de l’année, les 28 jeunes élus ont eu à gérer des projets avec un budget alloué au CME.